Odilia Di Stasio und Moez Houria sind in Kiel kulinarisch nicht unbekannt. 15 Jahre lang gehörte der gebürtigen Italienerin das Restaurant „La Tavernetta“ am Knooper Weg, ihr Mann wirkte in der Küche. „Im März haben wir aufgehört, wollten eine große Reise machen und ich danach als angestellter Koch weiterarbeiten“, sagt der gebürtige Tunesier.

Betreiber musste wegen Corona aufgeben

Doch durch die Pandemie kam es anders. „Corona hat alles durcheinandergebracht, eine Anstellung als Koch war nicht in Sicht“, sagt er. Für die vorherigen Betreiber des kroatischen Restaurant im Clubhaus Tannenberg brachte Corona das finanzielle Aus. „Wir bedauern das sehr, das Restaurant lief sehr gut, aber es hat nicht gereicht“, sagt Wolfgang Kottek, Vorsitzender des Jugend- und Gemeinschaftsheim Tannenberg. Die Siedlergemeinschaft suchte dann einen neuen Betreiber, unter den vielen Bewerbern machte Odilia Di Stasio das Rennen. Seit Anfang Oktober die „La Tavernetta am Tannenberg“ geöffnet und wird sehr gut angenommen.

Pizza aus dem Steinofen

„Wir haben alle italienischen Spezialitäten, von Antipasti bis Zabaglione“, sagt Moez Houria. Dazu gehören auch Pizzen. „Echte italienische Pizza kommt aus dem Steinofen und wird mit Mozzarella überbacken“, sagt sie. So künftig auch in dem Restaurant am Tannenberg mit 160 Sitzplätzen und 100 Plätzen auf der großen Terrassen, die wegen der Pandemie reduziert wurden. Sie empfiehlt auch Ravioli in Butter-Salbei-Sauce und Linguini mit Meeresfrüchten und Cherry-Tomaten. Und auch die Pizza Ole, nach einem Gast benannt, steht auf der Speisekarte. „Ole hat immer Pizza Margherita mit Rucola-Pesto und Parmesan bestellt, das wollten die anderen Gäste dann auch.“

Zu erreichen ist das Restaurant unter Tel. 0431/334803. Geöffnet ist ab 15 Uhr, dienstags ist Ruhetag.

