Kiel

Ein gigantisches Loch klafft am Dreiecksplatz im Boden, Techniker und schweres Gerät schuften bereits: Ein Rohrbruch an zentraler Stelle hat in Kiel am Sonntagmorgen für den Ausfall der Fernwärme gesorgt – inzwischen kann das ganze Stadtgebiet betroffen sein, wie die Stadtwerke bestätigten.

Dieses Knacken in den Heizungsleitungen: Wer es am Sonntagmorgen auch bemerkt hat, kann sich zumindest vorläufig auf einen frostigen Tag zu Hause einstellen. In den Morgenstunden hat ein Rohrbruch am Dreiecksplatz vor der Filiale der Campus Suite einen Ausfall der Fernwärme-Versorgung verursacht.

Heizungsausfall bis in die Wik

Von ausgefallenen Heizungen berichteten zunächst Anwohner von der Brunswik bis in den Norden, in die Wik – auch gen Westen, beispielsweise im Hasseldieksdammer Weg. Insgesamt dürfte das ursprüngliche Problem also eine vier- bis fünfstellige Anzahl von Haushalten betreffen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch gravierender ist die Ankündigung der Stadtwerke um kurz nach 11 Uhr im Kurznachrichtendienst Twitter: Vorübergehend könne es als Folge zu Fernwärme-Einschränkungen im gesamten Versorgungsgebiet kommen. Das sind bei den Kieler Stadtwerken insgesamt 73.500 Wohnungen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Die Leitungen liegen auf 373 Kilometern unter der Erde.

Umgehend Reparaturen vor Ort

Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster entschuldigte sich gegenüber den KN bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten: „Unsere Techniker sind vor Ort und arbeiten unter Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung.“ Eine Prognose, wann die Fernwärme wieder laufe, sei derzeit noch nicht zu leisten.

Am Dreiecksplatz hatte die Polizei unterdessen die Fahrbahn dort abgesperrt, wo es Risiken gibt und die Stadtwerke-Techniker arbeiten müssen. Die baggerten den Boden auf, pumpten ab, grübelten und versuchten das Ausmaß des Problems zu begreifen. Es kursieren an der Baustelle bereits drastische Mutmaßungen, dass das gesamte Wasser unter der Innenstadt ausgetauscht werden müsse. Doch bestätigt ist das nicht.

Zur Galerie Am Sonntagmorgen kam es in Kiel zu einem massiven Rohrbruch am Dreiecksplatz: Die Fernwärme fiel im Westen und Norden der Stadt aus, der Kleine Kiel färbte sich durch austretendes Wasser grün.

Da die Stadtwerke vor sechs Wochen ihr gesamtes Fernwärme-Wasser grün eingefärbt hatten, kommt es außerdem in Gewässern im Umfeld des Dreiecksplatzes zu ungewöhnlichen Bildern. Schon ab 8 Uhr am Morgen war der Kleine Kiel giftgrün und unter eine Dunstwolke gehüllt.

„Der Farbstoff ist gesundheitlich und wasserbiologisch unbedenklich“, erläutert Schuster. In diesem Fall ist die Menge des ausgetretenen Wassers massiv. Doch die Auswirkungen auf die Umwelt sind in diesem Fall geringer als auf die Sonntagsplanung vieler Kieler.