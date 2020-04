40 Prozent weniger Autos auf den Straßen

Kiel

Ausgewertet wurden die Ergebnisse der Zählstationen an den wichtigsten Verkehrsachsen Theodor-Heuss-Ring unterhalb des Waldwiesenkreisels, Ostring, Schützenwall und die B404 auf Höhe des Knotenpunktes Hofteichstraße sowie an der Veloroute 10 in Höhe Hasseldieksdammer Weg und der Universität. Als Vergleichswerte wurden die Daten der sechs Messstellen von 2. bis 8. März herangezogen.

200.000 Fahrzeuge weniger auf dem Theodor-Heuss-Ring

Zu sehen ist, dass das Verkehrsaufkommen immer weiter zurückgeht, je länger die Krise dauert. Am 18. März konnte bei der Auswertung auf Höhe des Waldwiesenkreisels eine Abnahme des Verkehrsaufkommens um 17 Prozent festgestellt werden. In der darauffolgenden Woche nahm der Verkehr weiter ab, sodass im Vergleich zu dem Zeitraum vom 2. bis 8. März das Kfz-Aufkommen um 37 Prozent geringerer war. In reinen Zahlen bedeutet das einen Rückgang von 565.233 auf 355.711 Fahrzeuge pro Woche. Der Prozentsatz am Theodor-Heuss-Ring entspricht in etwa dem auf anderen Fernstraßen. Auf der B404 waren 40 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs, auf dem Ostring 38 Prozent.

Größter Rückgang auf dem Schützenwall

Noch stärker fällt der Rückgang auf dem Schützenwall aus. Dort ist das Verkehrsaufkommen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 51 Prozent zurückgegangen, von 151.536 auf 73.851 Fahrzeuge pro Woche. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die Geschäfte in der Innenstadt geschlossen sind und keine Veranstaltungen mehr in der Sparkassen-Arena stattfinden.

Verändertes Fahrverhalten bei Radfahrern

Dass der motorisierte Individualverkehr im gesamten Stadtgebiet um 40 Prozent zurückgegangen ist, sagt jedoch wenig über den Öffentlichen Nahverkehr, Radfahrer oder Fußgänger aus. Denn während die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ebenfalls deutlich zurückgegangen ist, trifft das für den Rad- und Fußverkehr nur bei dem Zweck ihrer Aktivität zu. So fahren zwar ebenfalls weniger Personen mit dem Fahrrad zur Arbeit, dafür sind mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Rad in ihrer Freizeit unterwegs, auch bedingt durch das gute Wetter. Für den Radverkehr lässt sich das geänderte Verhalten deutlich auf der Veloroute 10 feststellen, wo die täglichen Wege zur Arbeit oder Universität abgenommen haben, aber der Freizeitverkehr das nahezu kompensiert.

Rückschlüsse für geplante Verkehrswende

Aus den aktuellen Verkehrszahlen will die Stadt Rückschlüsse für die angestrebte Mobilitätswende ziehen. Das derzeitige Verkehrsaufkommen entspricht in etwa den Zielwerten aus dem Masterplan 100 Prozent Klimaschutz und dem Masterplan Mobilität – allerdings mit einem Rückgang der täglichen Mobilität, was im Jahr 2035 oder 2050 nicht die Realität sein wird. Durch die jetzige Situation können die Stadtplaner ableiten, wie groß das Straßennetz in Zukunft sein muss, ohne dass Staus entstehen. Ziel ist es, den entstandenen Verkehrsraum für Radwege und eigene ÖPNV-Trassen zu nutzen oder die Aufenthaltsqualität zu steigern.

