Rasen die Radfahrer in Kiel gefährlich schnell? Wie sind die Verkehrsregeln an der Kiellinie? Und sind die Straßenübergänge blinden- und behindertengerecht? Weil sich Anträge zu diesen Themen zuletzt häuften, ist im Bauausschuss jetzt ein Runder Tisch dazu angekündigt worden.

Von Niklas Wieczorek