Bahnhof bekommt Station für Leihräder

Kiel

Das gilt auch hinsichtlich seiner Bedeutung für die Mobilität mit und ohne Schienen. Wie Philipp Walter von der Kiel Region GmbH am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsbeirats versprach, will die „Sprottenflotte“ bald Präsenz in Russee zeigen und auf dem Bahnhofsvorplatz eine Station für Leihfahrräder einrichten. Bislang, so räumte Walter ein, seien die Bereiche Russee und Hassee „noch etwas unterrepräsentiert“. Unter anderem durch eine Station bei Citti und eben am Bahnhof solle sich das aber rasch ändern. Ortsbeiratsvorsitzender Winfried Jöhnk begrüßte das und betonte: „Außer dem Bahnhof gibt es in Russee, Hammer und Demühlen noch andere Stellen, wo Stationen für Leihfahrräder sinnvoll wären.“ Michael Wagner von den Fahrradfreunden Russee plädierte denn auch sogleich für die Bus-Endhaltestelle Schulensee ab der Hamburger Chaussee als weiteren Standort.

Bauarbeiten bis Frühsommer 2020

Abgeschlossen sein soll derweil die Aufwertung des Bahnhofsplatzes in Russee nach aktuellen Vorstellungen der Planer im Frühsommer 2020. Dabei streben die Verantwortlichen der „ Sprottenflotte“ an, dass die Station nicht erst ganz zum Schluss errichtet wird. Walter zeigte sich zuversichtlich, dass eine Lösung möglich ist, die das Leihradeln auch während der Bauarbeiten möglich macht. Eher ein Problem könnte es nach Befürchtung eines Russeers sein, dass der abgeschieden am Rand der Autobahn gelegene Bahnhaltepunkt immer mal wieder Schauplatz sinnfreier Zerstörungslust ist. Zwei Argumente sprechen jedoch für eine gewisse Gelassenheit: Erstens musste die „ Sprottenflotte“ bei bisher 26 000 Ausleihen in ganz Kiel nur einen einzigen Fall von absichtlicher Beschädigung registrieren. Und zweitens ist es nach Auskunft der Polizei seit längerer Zeit ruhig am Russeer Bahnhof.

Ermittlungen wegen eines Schusses

Merkwürdige Dinge ereignen sich unterdessen im etwas ferneren Umfeld des Bahnhofs. Am Brunnenweg, der vom Russeer Weg abzweigt, war jüngst ein Auto in Brand gesteckt worden. Immer wieder wurden außerdem in den vergangenen Wochen nach Schilderung von Anwohnern Feuerwerkskörper gezündet. Und in einem Fall – so hörte es sich zumindest an – wahrscheinlich sogar eine Schusswaffe. „Die Ermittlungen laufen“, sagte dazu der Vertreter der Polizei und sprach von einem „räumlich begrenzten Problem“. Dankbar sind die Ordnungshüter nach seinen Worten für jedwede Hinweise zu diesen Vorgängen.

Was wird mit dem Rendsburger Hof?

Hinweise auf eine Wiederbelebung des „Rendsburger Hofes“ wollten zuletzt aufmerksame Russeer ausgemacht haben. Tatsächlich wird das Gebäude, das von 2013 bis 2018 als Flüchtlingsunterkunft gedient hatte, derzeit renoviert. „Das bedeutet aber nicht, dass wieder ein Hotel daraus wird“, berichtete Ortsbeiratsvorsitzender Jöhnk, der sich bei den Eigentümern nach dem Stand der Dinge erkundigt hatte. Demnach soll das ehemalige Hotel nach der Renovierung für zunächst ein Jahr an eine Firma vermietet werden, die darin ihre Arbeiter unterbringen will. „Wie es auf längere Sicht mit dem ‚Rendsburger Hof‘ weitergeht, weiß leider niemand“, bedauerte Jöhnk.

Kandidaten für den Seniorenbeirat

Wie es im Seniorenbeirat weitergehen soll, das weiß der Ortsbeirat dagegen sehr genau. Einstimmig nominierte die Stadtteilvertretung Ingrid Jöhnk und Rolf Klein für die Liste. Den ersten Platz bekam dabei mit deutlicher Mehrheit die 74-jährige Ingrid Jöhnk, die viele Jahre für die Grünen in der Ratsversammlung saß und im Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen zeitweise auch als Vorsitzende aktiv war. Rolf Klein ist engagiert in der SPD Russee und ebenfalls mit Erfahrung im Ortsbeirat gewappnet. Bestätigt werden muss die Abstimmung von der Ratsversammlung. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass zumindest Ingrid Jöhnk mit ihrem ersten Listenplatz den Segen des Stadtparlaments erhält.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.