Kiel-Russee: Übung für den Ernstfall

Kiel

Rund 20 Einsatzkräfte der Kieler Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Russee üben am Bahnhof im Kieler Stadtteil Russee einen Ernstfall. In der Übungslage sollen nach einem Verkehrsunfall drei Personen aus Autos befreit werden. Der Bahnverkehr ist aber durch die Übung nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr hat die Übungslage auf den Wendehammer konzentriert. Zum Einsatz kommt auch schweres Gerät zum Befreien von eingeklemmten Personen. Die Übung hat um 10 Uhr begonnen und soll bis in die Mittagsstunde laufen.

