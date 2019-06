Kiel

Wer 50 wird, über den berichten wir nicht unbedingt. Auch wenn so illustre Gäste wie Carsten Köthe von RSH und DJ Harry Korth mitfeiern, der sonst auf Sylt zu den Surf-Weltmeisterschaften auflegt. Wie Michael Sevenheck aus Russee trotzdem zu einem Bericht kommt, liegt einzig und allein an seiner Frau Fiona.

Rollschuhbahn im Garten der alten Räucherkate von 1811

Die Kieler Upcycling-Künstlerin möchte andere motivieren, kreativ zu sein und alten Dingen eine neue Funktion zu geben. Man muss nur Ideen haben. Mit Akkubohrer und Stichsäge hat sie jetzt eine 14 Meter lange Rollschuhbahn in den Garten ihrer traditionsreichen reetgedeckten Räucherkate von 1811 gezaubert und ihren Mann mit einer Geburtstagsparty am Montagmorgen überrascht.

Upcycling ist das Stichwort

Seit Wochen schon hatte Fiona Sevenheck klammheimlich den großen Tag vorbereitet. „Mein Mann dachte, ich bau’ eine neue Terrasse“, erzählt sie. Dabei wuchs unter riesigen Planen die Rollschuhbahn.

Aus Europaletten und einem alten Dachstuhl entstand die Eigenkonstruktion

Sie besorgte sich Europaletten und Spanplatten, schleppte einen alten Dachstuhl von einem Haus in der Nachbarschaft an, das abgerissen wurde. Nach und nach wuchs die Eigenkreation.

Pünktlich um 9 Uhr ließ es dann die vierköpfige Liveband „Baltic Beat“ unterm Carport krachen, und das Geburtstagskind kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Flugs hatte der Volleyballer des KTV Adler seine alten schwarzen Rollschuhe an und weihte zusammen mit seiner Frau die hölzerne Konstruktion ein.

„Ich habe absolut nichts geahnt“, sagt Michael Sevenheck in einer Pause. 1992 hatten sich beide in der Rollschuhdisco in Hamburg kennengelernt.

Aus der Bahn wird in den nächsten Tagen ein Kieler-Woche-Stand

Nach der Feier wird die mit roten und weißen Sternen besprayte Bahn übrigens noch in Teilen weiterleben. Fiona Sevenheck baut sich daraus einen Kieler-Woche-Stand. Im Schlossgarten können Besucher hier dann sehen, was man aus alten Dingen alles bauen und basteln kann. Upcycling-Künstlerin Fiona zeigt, wie es geht.

