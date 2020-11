Gesa Langfeldt bleibt Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Kieler Ratsversammlung. Die mit 18 Ratsleuten größte Ratsfraktion in Kiel hat ihre Chefin in einer Klausurtagung mit 14 Stimmen von 15 anwesenden Mitgliedern im Amt bestätigt. Wegen Corona verschiebt die Kieler SPD zwei Parteitage.