Einen Notendurchschnitt von 1,1 auf dem Zeugnis stehen zu haben, dürfte für die meisten Menschen eine herausragende Leistung sein. Noch beachtenswerter ist sie aber, wenn man auf dem Weg dorthin mehr Hürden zu nehmen hatte als die meisten, so wie Sadat Ali.

Von Jördis Merle Früchtenicht