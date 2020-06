Wenn die Kieler Woche 2020 unter normalen Umständen hätte stattfinden können, wäre die ganze Stadt voll von Essbuden. Ein kleines Angebot an Verkaufsständen gibt es nun aber doch. Elf Schausteller dürfen in der Innenstadt, am Bahnhof und an der Kiellinie ihre Buden aufstellen.