„Garip“ – kein anderer Name wird in Kiel häufiger mit Döner in Verbindung gebracht. Kein Wunder – schließlich heißen gleich vier Imbisse in der Stadt so. Kult-Status genießen besonders die Läden an der Kirchhofallee und Metzstraße. Bis auf den Namen verbindet die beiden Restaurants allerdings nichts.