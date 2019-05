Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, ist am Sonntag gegen 16 Uhr ein Taucher nach einem Notfall vor Kiel gestorben. Feuerwehr und Polizei bestätigten den Einsatz, der allerdings in Strande gestartet wurde. Rettungshubschrauber und Krankenwagen waren vor Ort. Für den Taucher kam die Hilfe zu spät.