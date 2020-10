Eine blonde Frau in Strapsen und roter Reizwäsche, die ihre Brustwarzen nicht ganz verdeckt, ziert das Etikett des Likörs "Hafennutte". Gehört so ein Getränk an Bord der Fähren? Nach Beschwerden entschied die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SfK), das Getränk aus ihrem Sortiment zu nehmen.