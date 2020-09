Kiel

Mit einem maritimen Ambiente und einer Speisekarte, die viele Wünsche erfüllt – von der Stulle mit Krabben bis hin zum mehrgängigen Menü.

„Unsere Lage ist atemberaubend“, sagt Küchenchef Nico Mordhorst (35), der das Restaurant zusammen mit Dea-Young Lee (46) betreibt. Die direkte Nähe zum Meer spielte deshalb bei der Renovierung eine zentrale Rolle. Viel Holz, viel Licht.

An den Wänden weisen große Ruder und alte Fotos auf die Nähe zum Ersten Kieler Ruderclub von 1862 hin, der unterhalb des Restaurants seinen Sitz hat. Zwei alte Dalben von einem Fähranleger und hölzerne Paddel bilden die Garderobe.

Ruderboot direkt über der Bar

Über der Bar wird in Kürze noch ein komplettes Ruderboot angebracht. Eine Fototapete im Rundbau erlaubt einen Blick in die Vergangenheit, als genau an diesem Ort bereits ein Restaurant die Kieler beglückte.

Auf der aktuellen Karte steht viel Fisch, viel Regionales. „Aber auch mit einem Drink und einer Kleinigkeit sollen sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt Eventmanager Dea-Young Lee. Ein Außer-Haus-Verkauf, Catering und das Ausrichten von privaten Feiern gehört ebenfalls zu ihrem Angebot. Auch Küchenpartys oder Wine-Tastings sind in Planung.

Nico Mordhorst kochte einst bei TV-Koch Tarik Rose

In der Gastronomie-Szene sind die beiden Inhaber keine Unbekannten. Nico Mordhorst stammt zwar aus Kiel, hat aber bei TV-Koch Tarik Rose im Hamburger „Engel“, im „Haerlin“ im Hotel Vier Jahreszeiten und auf den Philippinen im „ Dedon Island Resort“ gekocht, bevor er sieben Jahre lang Chef am Herd im Molfseer „Bärenkrug“ war.

Dea-Young Lee stand mit Tim Mälzer am Herd

Auch Dea-Young Lee ist ein Vollblutgastronom, der neben weltweiten Stationen bei Tim Mälzer in der Hamburger Bullerei arbeitete. „Kiel hat viel Potenzial“, sagt Lee. „Aber auch noch Luft nach oben.“ Das wollen die beiden jetzt nutzen und die „Schönen Aussichten“ zu einem „Place to be“ machen. Vielleicht ja auch in Kürze mit einem neuen Namen.

Schöne Aussichten, Düsternbrooker Weg 16, warme Küche dienstags bis sonnabends, 17 bis 21.30 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.schoene-aussichten-kiel.de

