In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei Kiel drei Männer im Alter von 17 und zweimal 18 Jahren vorläufig festgenommen, denen ein Fahrraddiebstahl vorgeworfen wird. Das berichtete die Behörde am Dienstagvormittag. Die Männer sollen ein Fahrrad in der Eichhofstraße gestohlen haben.