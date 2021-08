An der Käthe-Kollwitz-Schule wurden einige Schülerinnen und Schüler in der vergangenen Woche nur einmal auf Corona getestet und kamen trotzdem zur Schule. Das Bildungsministerium kritisiert die Schulleitung scharf – die wiederum bemängelt die langen Lieferzeiten der Tests.

Schüler an Kieler Gymnasium nur einmal in der Woche auf Corona getestet

Käthe-Kollwitz-Schule - Schüler an Kieler Gymnasium nur einmal in der Woche auf Corona getestet

Käthe-Kollwitz-Schule - Schüler an Kieler Gymnasium nur einmal in der Woche auf Corona getestet

Von Jonas Bickel