Schüler in Kiel infiziert - Corona-Fall an Schule in Friedrichsort

An der Gemeinschaftsschule Friedrichsort in Kiel gibt es einen Corona-Fall. Ein Schüler aus der neunten Klasse hat sich mit dem Virus infiziert. Elf Kontaktpersonen sind in Quarantäne, der Schulbetrieb geht weiter. Der Krankheitsverlauf bei dem Jugendlichen soll milde sein.