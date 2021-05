Kiel

Wer eine glückliche Kindheit hatte, kann sich nur schwer vorstellen, wie es oft in anderen Familien aussieht. Wie es beispielsweise ist, wenn man bei einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, die ohne Tabletten und Alkohol nicht leben kann. Wenn man schon in jungen Jahren Verantwortung für die Geschwister und den Haushalt übernehmen muss. Wenn man ständig auf der Hut ist, damit nur ja keiner etwas von der desolaten Familiensituation merkt.

Ute W. hat genau das erlebt. Heute ist sie 65. Drei Jahrzehnte hat sie gebraucht, um dieser Prägung zu entkommen. Unserer Zeitung will sie nun von ihrem Leben erzählen.

Schon als Kind die Verantwortung für alles und alle übernehmen

Wir treffen Ute W. in den Räumen des Kieler Vereins „Frauen Sucht Gesundheit“. Hier fand Ute W. ein offenes Ohr, Hilfe und Verständnis. Aber auch die Einsicht, dass sie sich selbst verändern muss. „Ich wollte immer die Gute, Helfende sein“, sagt sie. „So habe ich mir dann auch immer meine Männer ausgesucht.“

Als Kind hat sie gelernt, Verantwortung für alles und alle zu übernehmen. Für ihre beiden älteren Zwillingsbrüder. Für ihre Mutter. „Wenn meine Mutter morgens nicht aus dem Bett kam, musste ich in ihrem Betrieb anrufen und sie krankmelden“, schildert sie.

Wenn die Alkoholsucht das Leben prägt

Sie lässt Prüfungen in der Schule sausen, weil ihre Mutter sie dringender braucht. Sie kauft ein, kocht, putzt, versucht für alle, Struktur ins Leben zu bringen. „Ich war immer auf der Hut. Wie ist sie heute drauf? Was muss ich tun, damit sie ruhig bleibt?“ Der viele Alkohol sorgt oft für Aggressionen.

Niemand von außen sieht den Missstand

Aber noch schlimmer als Schläge sind die Vernachlässigungen. „Meine Mutter drehte sich immer nur um sich selbst“, sagt Ute W. „Sie hat viel versprochen und nichts eingehalten.“ Sehnlichst habe sie sich damals gewünscht, dass Menschen aus dem Umfeld, dass Verwandte einschreiten und helfen würden. Doch niemand von außen sieht den Missstand.

Als sie mit 19 heiratet, denkt sie nur: Hauptsache raus von zu Hause. Endlich weg. Sie lebt da noch in Schwerin. Als es mit der ersten und später auch mit der zweiten Ehe in Kiel nicht klappt, merkt sie als 36-Jährige das erste Mal: „Das kann nicht nur an den Männern liegen, obwohl sie ebenfalls ein Suchtprobleme hatten.“ Die Sucht ihrer Mutter und die Kindheit, bei der die Seele so viel Mangel erlitten hat, wird ihr da erst so richtig bewusst.

Lesen Sie auch: Wenn Eltern süchtig sind

„Anders als in der ehemaligen DDR gab es hier im Westen Hilfen und Unterstützung.“ Über sieben Jahre lang besucht sie zwei Mal die Woche einen Therapeuten. Da ist sie schon lange dreifache Mutter und trägt schwer an Schuldgefühlen. „Ich habe es schon bei meiner Mutter nicht geschafft, die Familie zu retten und alles zusammenzuhalten“, sagt sie. „Das gleiche misslang mir nun auch mit meiner Familie. Dabei wollte ich alles anders und besser machen.“ Durch die Therapie wird ihr klar, dass sie sich immer nur um andere gekümmert, sich selbst aber dabei vergessen hat.

Online-Vortrag Für erwachsene Töchter aus suchtbelasteten Familien wird am Dienstag, 1. Juni, um 18 Uhr ein Online-Vortrag angeboten. Referentin ist Verena Dethlefs. Sie ist Diplompädagogin und Psychotherapeutin. In ihrem Vortrag geht es unter anderem um Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene. Um an dem Video-Vortrag teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per Mail unter info@fsg-sh.de nötig. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden werden erbeten. Angehörige suchtkranker Menschen finden zudem unter dem Dach des Vereins „Frauen Sucht Gesundheit“ in der Holtenauer Straße 127 in Kiel weitere kostenlose Beratungen und Angebote. Das reicht von angeleiteten Frauengruppen bis hin zur Paar- und Familienberatung. Alle Anliegen werden vertraulich behandelt. Weitere Infos finden Interessierte auf der Homepage www.fsg-sh.de.

Jahrzehntelang machte sie eine Therapie

„Seitdem bin ich auf dem Weg zu mir“, sagt sie. Ein langer Prozess. Doch wenn heute ein wenig Melancholie auftaucht, weiß sie, dass sie etwas Schönes für sich tun muss. Spazieren gehen, ein paar Yogaübungen machen oder mit einer Freundin telefonieren. Oft hilft das schon.

Wie ihre Brüder mit der Vergangenheit umgegangen sind? „Der eine ist an den Folgen seines Alkoholmissbrauchs gestorben, der andere deckelt nach wie vor alles zu“, sagt sie und fügt nachdenklich hinzu: „Wir drei haben uns immer sehr unterschiedlich mit unserer Kindheit auseinandergesetzt.“

Anprangern möchte sie ihre Mutter, die mit 88 Jahren in einem Pflegeheim lebt, trotzdem nicht. „Sie hat ihre Geschichte.“ Verena Dethlefs nickt. Die Beraterin vom Verein „Frauen Sucht Gesundheit“ weiß, wie hilflos auch die Suchtabhängigen selbst sind. „Sie wollen gute Eltern sein, schätzen die Realität aber nicht immer richtig ein.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Drittel der Kinder suchbelasteter Eltern werden selbst süchtig

In der Gesellschaft, so hat Verena Dethlefs festgestellt, werde zum Glück mehr hingeschaut. Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrerinnen und Lehrer würden doch heutzutage eher Missstände entdecken. Als Expertin spricht sie mit vielen Betroffenen, die mit suchtabhängigen Eltern aufgewachsen sind.

„Ganz grob kann man sagen: Ein Drittel davon hat später ebenfalls eine Suchtgeschichte, ein Drittel bekommt eine psychische Erkrankung und das letzte Drittel geht relativ unbeschadet aus der Situation heraus.“

Ute W. hört genau zu und schüttelt den Kopf. „Ich glaube nicht, dass man da ohne Schaden herauskommt“, sagt sie. „Aber es hilft, sich auf den eigenen Weg zu machen. Durch unsere Geschichte haben wir Kinder von suchtkranken Eltern auch viele Stärken entwickelt. Jetzt müssen wir lernen, die eigenen Grenzen zu finden, sie wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen.“

Während Ute W. das sagt, strahlt sie eine unglaubliche Kraft aus. Die rote Handtasche und der rote Pullover wirken dazu noch wie ein Verstärkungssignal: Hier sitzt jemand, der sich kennt, ernst nimmt und liebt. Die besten Voraussetzungen für ein glückliches Leben. Man würde es ihr so sehr wünschen.