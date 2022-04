Kiel

Frühlingserwachen in Kiel: Nicht nur an den immer grüner werdenden Bäumen ist zu erkennen, dass es wärmer wird. Ein weiteres Anzeichen für den Frühlingsbeginn sind die Brunnen- und Parkanlagen, die vom Grünflächenamt fit für die kommenden Monate gemacht werden. Die Wasserspiele etwa am Europaplatz sprudeln wieder, auch die Fontäne auf dem Kleinen Kiel wird wieder angeschaltet. Und ein weiteres Kieler Original kehrt auf den Kleinen Kiel zurück: Rechtzeitig vor dem Osterfest lässt das Grünflächenamt die beweglichen Aluminiumdreiecke des „Schwimmobjekts“ von Ulrich Behl auf der Nordseite des Sees zu Wasser.

Nur von 23 von ursprünglich 27 Dreiecken

Der 2021 verstorbene Künstler hat das Werk 1987, das aus ursprünglich aus 27 unterschiedlich großen Dreiecken bestand, speziell für die Situation auf dem Kleinen Kiel entwickelt. Viele Jahre hat der 1939 geborene Uli Behl die Ausbringung seines Kunstwerks durch das Grünflächenamtes im Frühjahr persönlich begleitet, in diesem Jahr waren die Gärtnerinnen und Gärtner selbst dafür verantwortlich, die mittlerweile nur noch 23 verbliebenen Dreiecke auf dem Kleinen Kiel zu verteilen.

Mit einem kleinen Motorboot zogen Nicole Wardien und Tanja Krukow jeweils ein Aluminiumdreieck in die Mitte des Sees. Damit die schwimmenden Kunstwerke nicht wahllos über den See treiben, halten sie schwere Steine auf dem Grund des Kleinen Kiels. Einzig Wellen und Wind sorgen dafür, dass Dreiecke entlang ihrer Achse die Ausrichtung ändern.