Und dieses zehnjährige Bestehen soll gefeiert werden. Am Sonnabend legen ab 15 Uhr verschiedene DJs auf, außerdem soll es einige Überraschungen geben, kündigt Betriebsleiter Edis Bajraktarevic an. Das Fest soll auch genutzt werden, um zu zeigen, wie sich die Badeanstalt entwickelt hat.

Ehemalige Badeanstalt bescherte Stadt Minus

Denn aus dem ehemals heruntergekommenen Steg, der der Stadt nur Minus beschert hat und abgerissen werden sollte, ist ein Besuchermagnet geworden. Nicht nur Schwimmer nutzen die Seebar, die pinkfarbenen Liegen sind im Sommer besetzt von Sonnenbadern, im Restaurant können die Gäste aus einer Vielzahl von Speisen wählen. Für diesen Sommer ist die Seebar längst gerüstet, die Sturmschäden aus dem Winter sind beseitigt, offiziell angebadet wurde auch schon.

Gemischtes Besucher-Klientel

Und mittlerweile sind die Besucher bunt durchmischt. „In den Anfangsjahren gab es einige Vorurteile“, erinnert sich Edis Bajraktarevic, der die Entwicklung der Seebar von Beginn an begleitet, zunächst als Bauarbeiter, dann im Controlling, seit 2014 ist er Betriebsleiter. „Einige Gäste sind weggeblieben, weil sie dachten, die Seebar ist in Düsternbrook, hier gibt es nur Schickimicki.“ Doch längst hätten die Kieler gemerkt, dass die Seebar nicht nur etwas für die „High Society“ der Stadt ist.

Standort für besondere Veranstaltungen

Nichtsdestotrotz wird der Standort gerne genutzt, um sich zu präsentieren. 2017 feierte Daniel Günther an der Förde seinen Wahlsieg, Anfang Mai stellten die Fußballer von Holstein Kiel ihre Trikots für die kommende Saison auf dem Steg vor.

Auch als Sportstandort hat sich die Seebar etabliert: Nicht nur Schwimmer tummeln sich im Wasser, das an dem Standort zwischen 30 Zentimeter und 4 Meter tief ist, auch Stand-up-Paddler nutzen den Einstieg, um auf ihren Brettern über die Förde zu gleiten. Außerdem ist die Seebar Start- und Zielpunkt beim KN-Förde-Triathlon.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Als die Badeanstalt mit Restaurant vor zehn Jahren neu eröffnete, war sie eine der wenigen gastronomischen Angebote entlang der Kiellinie. Mittlerweile hat sich das geändert. Entlang des Wassers haben Passanten nun mehr Auswahlmöglichkeiten. Für Edis Bajraktarevic ist die gewachsene Konkurrenz kein Problem, im Gegenteil. „Ich finde es wichtig, dass sich etwas getan hat“, sagt der 37-jährige zweifache Familienvater. „Es ist traurig, dass es so lange gedauert hat.“ Für Kiel und den Tourismus könne es nur gut sein, wenn mehr Menschen an die Promenade gelockt werden. Der Bauzaun an der Kiellinie würde sich allerdings bemerkbar machen, berichtet Bajraktarevic. Vor allem Touristen würden an der Baustelle kehrt machen.

