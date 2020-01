So viele Passagiere wie noch nie

Kiel

"Ich bin zufrieden", lautet die Jahresbilanz von Seehafen-Chef Dirk Claus trotz des leichten Rückgangs des Güterverkehrs von 7,1 auf 7,0 Millionen Tonnen. Schließlich gebe es für die sinkenden Zahlen Gründe, durch bereits getätigte Investitionen herrscht aber Optimismus, dass 2020 wieder mehr Güter in Kiel umgeschlagen werden.

Große Hoffnungen setzt der Seehafen in eine bessere Infrastruktur, da die jetztige in die Jahre gekommen ist. Durch das dritte Gleis, das am Schwedenkai kurz vor der Fertigstellung steht, und einem neuen Einfahrtsgleis am Rangierbahnhof Meimersdorf soll dem sinkenden Kombiverkehr (Verladung vom Schiff auf Bahn oder Lkw) entgegengewirkt werden. In diesem Bereich gab es 2019 einen Rückgang um 17 Prozent. Für 2020 dagegen rechnet Dirk Claus mit einem Plus von 30 Prozent.

Erster großer Güterzug am Mittwoch im Meimersdorf

Bislang waren die Gleise am Meimersdorfer Bahnhof für Züge mit einer Länge von 535 Metern ausgelegt, nun können auch Güterzüge mit einer Länge von 740 Metern Kiel verlassen. Bereits am kommenden Mittwoch, 22. Januar, soll der erste Zug aus dem luxemburgischen Bettembourg in Meimersdorf einfahren.

Ein weiterer Grund für das Minus beim Güterverkehr ist der Rückgang des Kohle-Umschlags, da das alte Kohlekraftwerk am Förde-Ufer außer Betrieb genommen wurde. Momentan befindet sich der Seehafen in Gesprächen darüber, wie die Fläche des stillgelegten Kraftwerks als Erweiterung für den Ostufer-Hafen genutzt werden kann. Der Kauf des Geländes muss aber noch verhandelt werden, Claus rechnet damit, dass das Kraftwerk erst in zwei bis zweieinhalb Jahren abgerissen werden kann. "Wir müssen uns in Geduld üben."

Kein Ende beim Kreuzfahrt-Boom

Dass die Zahl der Kreuzfahrt-Passagiere die Marke von 800.000 geknackt hat, überrascht und erfreut den Seehafen-Chef gleichermaßen. 2019 wurde Kiel 175 mal von 32 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Für dieses Jahr sind bisher 198 Anläufe gemeldet. Claus rechnet mit einem weiteren Anstieg der Passagiere um rund 10 Prozent. Die neue Kreuzfahrtsaison beginnt am 27. März.

Sehen sie auch: Video-Serie - Mit Frank Behling an der Reling

Die Proteste der Kreuzfahrt-Gegner "Smash Cruiseshit", die am Pfingstmontag mit einer Blockade das Auslaufen der "Zuiderdam" verzögert haben, hätte bei den Reedereien keine Auswirkungen auf den Standort Kiel gehabt, berichtet Claus. "Wir sind jetzt besser vorbereitet, sollte es erneut zu solchen Störfällen kommen."

Zahl der Fährpassagiere leicht gesunken

Während die Zahl der Kreuzfahrer deutlich stieg, gab es 2019 (1.588.467) weniger Fähr-Passagiere als 2018 (1.607.029). Die Stena Line verbuchte ein leichtes Plus auf der Strecke nach Göteborg um ein Prozent auf 448.000. Die norwegische Color Line muss für die Oslo-Route ein Minus von zwei Prozent auf 1,08 Millionen hinnehmen.

Investitionen in Nachhaltigkeit

2019 aber auch 2020 stehen für weitere Investitionen am Seehafen. Im Mai ging bereits die Landstromanlage am Norwegen-Kai in Betrieb, wenn im Frühjahr das neue Ostseekai nach dem Umbau eingeweiht wird, entsteht dort ebenfalls eine Landstromanlage, die sowohl zwei Kreuzfahrtschiffe als auch eine Fähre am Schwedenkai versorgen kann. "Unser Ziel ist es, im ersten vollen Betriebsjahr 60 bis 70 Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom zu versorgen", sagte Claus. "Künftig sollen dann 60 Prozent des Energiebedarfs der Kiel anlaufenden Schiffe mit Landstrom aus regenerativen Quellen gedeckt werden."

Insgesamt investiert der Seehafen knapp 30 Millionen Euro in seine Terminalanlagen und in den Umweltschutz, Ziel ist es, dass der Hafen 2030 klimaneutral ist.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.