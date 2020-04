Ein Wiedersehen in der „Schnack-Box“

Kiel

Die Lage der Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen ist derzeit dramatisch. Sie sind isoliert. Sie sind allein. Kein Besuch, kein Ausgang. Nichts ist mehr, wie es war.

Weil er die derzeitige Situation so unerträglich findet, wurde der Kieler Architekt Jens-Oliver Kempf (51) vom Büro Schmieder & Dau am Wochenende aktiv.

Er entwarf eine „Schnack-Box“ für einen gefahrlosen Besuch der Angehörigen und organisierte mit lokalen Baufirmen eine Initiative. Jeder Planer, jeder Firmenchef spendet seine Arbeit.

Mit Glück könnte eine erste Box in zwei bis drei Wochen auf einem der Grundstücke des Kieler Stadtklosters stehen. Dann können sich Bewohner und Angehörige unter sicheren Bedingungen wiedersehen.

Die „Schnack-Box“ soll ein sicheres Wiedersehen ermöglichen

„Meine Mutter ist im Februar gestorben“, erzählt der Architekt. „Ich bin froh, dass sie diese Einschränkungen nicht erleben musste. Darunter hätten wir beide immens gelitten.“ Seine Schnack- oder Besuchs-Box soll den älteren Menschen in den Heimen nun die Chance geben, ihre Angehörigen sicher wiederzusehen.

Geplant ist, einen normalen Container so umzubauen, dass ein kontaktloses Treffen möglich ist. „Der Innenraum des Containers wird durch eine geschlossene Glaswand in zwei Räume unterteilt“, sagt Jens-Oliver Kempf.

Auf der einen Seite kann der Heimbewohner barrierefrei die Box betreten, auf der gegenüberliegenden Schmalseite der Besuch. Zudem soll es einen Tisch, Desinfektionsmöglichkeiten, vielleicht noch ein Fenster geben. „Zu klären sind noch einige Details“, sagt der Kieler. „Beispielsweise die Tonübertragung.“ Membran im Glas? Mikrofone? Telefone? Noch wird an der besten Lösung gefeilt.

Das architektonische Konzept stammt aus Gefängnissen

„Ich greife hier auf ein architektonisches Konzept zurück, das im Besuchsbereich von Gefängnissen verwendet wird“, sagt der Architekt. „Uns liegt aber daran, es freundlicher zu gestalten.“ Aber nur so sei es sicher.

Als Jens-Oliver Kempf am Montag bei Unternehmen um Unterstützung bat, bekam er spontan nur Hilfszusagen. „Das ist eine tolle Möglichkeit, den großen Leidensdruck von den Betroffenen zu nehmen“, sagt Christoph Karstens von der Heinrich Karstens Bauunternehmung in Kiel. Sofort erklärte er sich bereit, Container kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Kieler Unternehmen sagten sofort ihre Hilfe zu

Die Firma Rademann steuert den Bodenbelag bei, der Tischler von Kieler Ladenbau will den Tisch bauen, Glas- und Bilder-Teske die Glaswand, Eimecke übernimmt die Elektrik und K2 die Werbung. Die Schleswiger Metallbaufirma Sörensen Bartsch sorgt zudem für den Umbau.

Wie viele Container umgebaut werden sollen, ist noch nicht klar. „Wir werden erst einmal mit einem Prototypen anfangen“, so Architekt Kempf. Vorstellbar sei, dass der Container dann alle zwei Wochen vor einem anderen Seniorenheim geparkt werde. „So könnte zunächst ein wenig die Härte genommen werden.“

Funktioniert das so? Ist es rechtlich machbar? Diese Fragen versucht Kempf derzeit auch mit der Kieler Stadtverwaltung abzuklären. Vor allem die strikten Hygienevorschriften seien eine Herausforderung.

Sozialdezernent Gerwin Stöcken : „Eine klasse Idee“

„Das ist schon mal eine ganz klasse Idee“, sagt Sozialdezernent Gerwin Stöcken auf Anfrage. In so einer „Schnack-Box“ könnten ältere Menschen ihre Kinder und Enkel wiedersehen. Sie könnten Geburtstage mit ihren Angehörigen feiern. „Wie man diese Idee nun mit dem Infektionsschutz zusammenbringen kann, daran arbeitet unser Gesundheitsamt gerade.“ Zudem bräuchte es vor Ort Einrichtungsleiter, die wissen, welche Gefahren lauern können.

„Ich kann nicht verhehlen, dass es noch nicht für alle der Weisheit letzter Schluss ist“, so Stöcken. „Aber schon mal ein prima Anfang. Wir müssen aber auch an diejenigen denken, die den ganz persönlichen Kontakt brauchen. Ich denke da an Demenzkranke oder an sterbende Personen, die sich von ihren Angehörigen verabschieden wollen.“

Kieler Stadtkloster mit im Boot

Mit ins Boot geholt wurde das Kieler Stadtkloster mit seinen neun Senioreneinrichtungen. „Das ist eine tolle Idee und wäre ein Riesenfortschritt“, so Eva El Samadoni, Vorstand der Stiftung Kieler Stadtkloster. „Dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner so lange von ihren Liebsten getrennt sind, macht uns große Sorgen. Faktisch leben sie aktuell völlig isoliert in ihren Einzelzimmern.“

Auch Michael Saitner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein lobte die Initiative des Kieler Architekten. „Es ist schön zu sehen, dass Menschen sich engagieren und kreative Ideen entwickeln, um Wege aus der Isolation zu finden“, sagt er.

Bischof Ralf Meister, der jahrelang in Kiel wirkte, bezeichnet die Altenheime derzeit als „soziale Ghettos“. Um Seelsorge und Begegnungen mit Angehörigen zu ermöglichen, brauche es „mehr Mut, mehr Initiative, mehr Ideen“, fordert er. Die Idee von Jens-Oliver Kempf könnte da ein erster Schritt aus der Isolation sein.

