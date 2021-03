Kiel

Am Mittwoch kamen weniger Besucher in die Holstenstraße als noch an den ersten beiden Tagen nach der Wiedereröffnung. Und auch bei Ikea hat der erste Ansturm nachgelassen. Das Möbelhaus hatte seinen ersten Verkaufstag nach dem Lockdown erst am Dienstag. Von der recht kurzfristigen Ankündigung, dass die Geschäfte in Schleswig-Holstein bereits am Montag wieder aufmachen dürfen, war Ikea überrascht, wie der Kieler Einrichtungshausleiter Dietrich Brake bestätigt. „Um richtig vorbereitet zu sein und das Hygienekonzept umsetzen zu können, haben wir noch einen Tag mehr gebraucht, bis wir geöffnet haben“, sagt Brake. Die Beratungsschalter sind mit Plexiglas-Trennwänden ausgestattet und einer Gegensprechanlage, damit Kunden und Mitarbeiter sich besser verstehen. Sogar das Bistro mit seinen Hot Dogs hat unter strengen Auflagen geöffnet.

Ikea-Kunden warten lange vor Ladenöffnung

Die Vorfreude auf den Ikea-Besuch war am Dienstag immens: Eine Stunde vor Betriebsbeginn standen die Kunden bereits Schlange. „Es waren mehrere Hundert Menschen“, sagt Brake. Nachdem die Türen um 10 Uhr geöffnet wurden, ging der Einlass relativ schnell, die Zulassungsbeschränkungen – in der Ikea-Filiale dürfen sich bis zu 700 Personen gleichzeitig aufhalten – wurden nicht überschritten. „Es hat sich angefühlt wie eine Neueröffnung“, so Brake. „Sowohl Kunden als auch unser Team haben sich gefreut, dass es endlich wieder losgeht.“

Bereits am Mittwochvormittag allerdings war die Schlange deutlich kürzer. So dauerte es rund 15 Minuten, bis Inken Evers und Josy Köster das Einrichtungshaus betreten konnten. Mutter und Tochter kamen um kurz nach 10 Uhr – nach rund einer Stunde war der Einkauf erledigt: Tassen, eine Fußmatte, Dekoartikel. „Click und Collect kam für uns nicht infrage, wir wollten keine Servicegebühr zahlen“, sagen die beiden Frauen aus Laboe. Außerdem gehört bei einem Ikea-Besuch das Stöbern immer dazu. „Hier landet vieles im Einkaufswagen, was vorher nicht geplant war.“

Frequenzzahlen gehen zurück

Auch in der Holstenstraße ist ein leichter Rückgang der Kunden zu erkennen, wie die Daten aus der Frequenzzählung des Unternehmens Hystreet belegen. Am Montag passierten die Messstation in der Fußgängerzone zwischen 13 und 14 Uhr 1839 Personen, am Dienstag waren es zur gleichen Zeit 1675 und am Mittwoch 1469. Im Vergleich zur Vorwoche im Lockdown ist das aber eine deutliche Steigerung. Vergangenen Mittwoch wurden zwischen 13 und 14 Uhr 555 Menschen gezählt.

An den Schlangen vor den Geschäften wird das geringere Kundenaufkommen ebenfalls deutlich. Während sich am Montag und Dienstag noch vor Primark oder TK Maxx Schlangen bildeten, konnten die Shopping-Interessierten am Mittwoch die Geschäfte umgehend betreten. Nur vor der JD-Sports-Filiale am Asmus-Bremer-Platz mussten Wartezeiten eingeplant werden, was aber auch daran liegt, dass der Sportladen bewusst weniger Kunden zeitgleich einlässt als die 30, die erlaubt wären. „Wir wollen den Kunden genügend Platz geben“, begründet Regionalleiter Florian Teupe die Entscheidung. Außerdem können die Einkäufer so gezielter beraten werden.

Mehr Shoppen, weniger Bummeln

Mit dem Neustart nach der Wiedereröffnung ist Teupe zufrieden. Es zeige sich ein Phänomen, das bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 aufgetreten ist. „Die Kunden wissen, was sie wollen, es wird nicht gebummelt, sondern gezielt nach einem Produkt gefragt.“ Rund 40 Prozent der Menschen, die JD Sports betreten, kaufen auch etwas. In Nicht-Corona-Zeiten liegt die sogenannte Conversion Rate nur bei rund 14 Prozent.