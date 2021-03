Kiel

Ein Auslöser für den Domino-Effekt sind Ingrid und Wolfgang Medau, die im Dezember nach über 20 Jahren ihre „Confiserie am Exer“ geschlossen und sich in den Ruhestand verabschiedet haben. Lange hat die Suche für einen Nachmieter am Exerzierplatz 24 nicht gedauert. In die freigewordene Fläche ist das Familienunternehmen ABC Sicherheitstechnik Nord eingezogen.

Die Eröffnung erfolgte bereits am 1. März. „Das hier ist eine der besten Lagen in Kiel“, sagt Inhaber Sven Martens über seinen neuen Standort im Zentrum der Stadt. Elf Jahre lang war ABC Sicherheitstechnik mit seinem Laden an der Ringstraße und verkauft dort Tür-, Fenster- und Fahrradschlösser, Tresore und Alarmanlagen. Gleichzeitig bietet Martens mit seinen vier Mitarbeitern Schlüsselnotdienste an und betreut für die Stadt und Hausverwaltungen die Schließanlagen von mehreren Immobilien.

Zur Galerie In der Ladenzeile am Exerzierplatz gibt es in drei von vier Geschäften eine Veränderung.

Mehr Kunden am Exer

Der Umzug an den Exer hat sich laut Martens bereits ausgezahlt. „Durch die bessere Sichtbarkeit sind schon viele neue Kunden gekommen.“ Gleichzeitig konnte das Sortiment erweitert werden, da die Lagerfläche im hinteren Bereich des Ladens größer als in der Ringstraße ist. „Wir haben mehr Tresore und Alarmanlagen im Angebot“, sagt Martens, der die ehemalige „Confiserie am Exer“ selbst renoviert hat.

Auf die Süßigkeiten, die zuvor angeboten wurden, müssen Besucher am Exerzierplatz allerdings nicht verzichten. Mustafa Kuscu von Pinos Eismanufaktur hat viele der Pralinen und Trüffel von Ingrid und Wolfgang Medau übernommen und bietet sie nun in seiner Eisdiele an. „Es läuft gut, viele Stammkunden von Familie Medau kommen zu uns.“ Aber auch Besucher, die ein Eis essen wollen, bedienen sich bei den Süßigkeiten. Um zusätzlich auf die Neueröffnung aufmerksam zu machen, wird Kuscu am Sonnabend auf dem Wochenmarkt Gutscheine für eine Gratis-Praline verteilen.

Drucken und kopieren im alten Matratzenladen

Die dritte Neuerung an der Ladenzeile ist an der Ecke zur Dammstraße. In das ehemalige Matratzen- und Bettengeschäft Behrens ist der Druck- und Kopierladen Druckart eingezogen, der sich wie ABC Sicherheitstechnik vergrößern und von der zentralen Lage profitieren möchte. „Hier ist der Lebensmittelpunkt in der Stadt, hier kommen die Menschen hin“, sagt Inhaber Felix Kreißler. Bislang war Druckart an der Ecke Knooper Weg/Wilhelminenstraße, dieser Standort soll demnächst nach neun Jahren aufgegeben werden. „Wir haben hier mehr Platz und können dadurch mehr und größere Druckmaschinen aufstellen.“

In dem Laden von Felix Kreißler können am Selbstbedingungsschalter Dokumente ausgedruckt werden, gleichzeitig bietet Druckart personalisierte Beflockungen auf T-Shirts an – etwa für Vereine oder Junggesellenabschiede. Große und kleine Druckprodukte gibt es für Firmen und Veranstalter in Form von Visitenkarten, Flyern oder Plakaten. Den größeren Platz hat Kreißler außerdem genutzt, um die Drucker und Kopierer in einer Holzverkleidung zu verhüllen und eine Ablagefläche zu schaffen. „Die Geräte sind nicht die schönsten, jetzt haben wir etwas für die Optik getan.“