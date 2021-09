An den Hochschulen in Kiel darf wieder in Präsenz studiert werden. Dabei gilt die 3G-Regel. Um den Zugang der Studierenden zu kontrollieren, wollen die CAU Kiel und die Fachhochschule Kiel externes Sicherheitspersonal einsetzen. Auch für die Zugangskarten der Studierenden gibt es neue Regeln.