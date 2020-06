So dürfen Schulen Zeugnisse übergeben

Kiel

Denn trotz niedriger Infektionszahlen im Norden ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Wie die Schüler ihre Abschlusszeugnisse trotzdem in angemessener Weise bekommen können, erklärt Abteilungsleiter Alexander Kraft: "Die unter diesen besonderen Bedingungen erbrachten Leistungen verdienen eine Würdigung im Rahmen einer festlichen Veranstaltung." Das Ministerium erlaubt es den Schulen deswegen, Abschlussveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Personen abzuhalten. Unter freiem Himmel sind es sogar 250. Sollten die Räume dazu zu klein sein, dürfen sie auch außerhalb der Schule oder im Freien stattfinden.

Gästezahl bleibt beschränkt

Um einen bestmöglichen Schutz vor Ansteckung zu gewähren, dürfen laut Ministerium aber nur Absolventen sowie diejenigen, die die Abschlussfeier oder das Schulleben mitgeprägt haben, die Feier besuchen. Die Schüler dürfen dazu maximal zwei Personen mitbringen, die von den Corona-Kontaktbeschränkungen ausgenommen sind, also zum Beispiel Eltern, Geschwister oder Partner.

Damit im Fall einer Infektion alle Beteiligten ermittelt werden können, muss die Schule jedoch die Kontaktdaten aller Teilnehmer erheben und sechs Wochen lang aufbewahren.

Teilnehmer bekommen Sitzplätze zugewiesen

Während der Feier müssen die Teilnehmer nach einem vorher festgelegten Sitzplan platziert werden, sodass ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu Teilnehmern aus anderen Haushalten gewährleistet ist. Wenn dieser Abstand beim Betreten der Räume nicht garantiert ist, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Außerdem müssen die Räume gut gelüftet werden können und es muss die Möglichkeit geben, die Hände vor Ort zu waschen oder zu desinfizieren.

Werden mehrere Abschlussveranstaltungen abgehalten, müssen zwischendurch Oberflächen und Sanitäranlagen gereinigt werden.

Abi-Bälle fallen trotzdem aus

Für Schüler, die sich Hoffnungen machen, ihren Abi-Ball doch wie ursprünglich geplant feiern zu können, hält das Schreiben jedoch eine Enttäuschung parat: "Abschlussbälle und vergleichbare Feiern sind keine schulischen Veranstaltungen", sagt Abteilungsleiter Kraft. Für sie gelte daher weiter die deutlich striktere Corona-Bekämpfungsverordung des Landes.

Für Ulrich Tobinski, Leiter des Gymnasiums Elmschenhagen, trotzdem eine Erleichterung: "Für uns ist die Anhebung der Obergrenze von 50 auf 100 Personen entscheidend", sagt er. So sei es möglich, dass die Schüler zumindest klassenweise und in Anwesenheit ihrer Eltern verabschiedet werden können. "Alle anderen Punkte sind für uns selbstverständlich", so der Oberstudiendirektor weiter.

Dass die Schüler vermutlich trotzdem keinen Abi-Ball feiern können, bedauert er. "Wobei das im Grunde allen bereits klar war."

