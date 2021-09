Kiel

Die Flammen sind wieder gelöscht, aber in Bianca Scholz’ Kopf wird das Feuer wohl noch lange brennen. „Bisher war da das Messer – jetzt habe ich auch noch ein Feuer drin“, beschreibt sie das Gefühl. Die vom Hals abwärts gelähmte 54-Jährige war in ihrer Wohnung im Stadtfeldkamp praktisch eingeschlossen, als in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstag in einer Garage im Erdgeschoss die Mülltonnen und mehrere Autos brannten. Verletzt wurde letztlich niemand, aber das Erlebnis sei für sie fast noch schlimmer gewesen als der Überfall vor 25 Jahren, sagt Bianca.

1996 war sie 29 Jahre alt. Es war ein warmer Septemberabend, Bianca war für eine Kollegin im Fitnessstudio eingesprungen. Als sie nach der Arbeit die Halle abschließen wollte, tauchten hinter ihr zwei Jugendliche auf, stachen mit einem Messer auf sie ein, fünfzehnmal. Ein Raubüberfall zur Drogengeld-Beschaffung. Einer der Stiche durchtrennte das Rückenmark in Höhe des Halses. Bianca überlebte knapp, verbrachte lange Zeit in Krankenhäusern, baute sich mühsam ein neues Leben auf, im Rollstuhl und angewiesen auf eine 24-Stunden-Betreuung. Doch das fragile Gefühl von Sicherheit, das Bianca über die Jahre um sich aufgebaut hatte, zerbrach mit dem Brand vergangene Woche.

Lesen Sie auch Lebensmut besiegt die Verzweiflung: Wie Bianca Scholz aus Kiel den Alltag meistert

„Oh Gott, jetzt brennt meine ganze Wohnung ab“

Es muss gegen Viertel nach fünf gewesen sein, als Bianca vom Geräusch der Türklingel geweckt wird. „Aber es klang nicht normal“, erinnert sich Bianca. „Es war ein ganz schrilles Schnarren.“ Bianca klingelt nach ihrer Pflegerin, die eine Wohnung weiter schläft. Diese kommt sofort, riecht zuerst und sieht dann im Treppenflur den Qualm. „Da brennen die Mülltonnen!“, schreit sie. „Das war wie ein Schlag“, sagt Bianca, die immer noch im Bett liegt. „Ich kann ja nichts alleine. Diese krasse Hilflosigkeit – das war das Schlimmste. Ich habe gedacht: Oh Gott, jetzt brennt meine ganze Wohnung ab!“

Die Spuren des Brandes sind auch fünf Tage nach dem Brand noch deutlich sichtbar. Die im Haus beheimatete Kita muss weiterhin geschlossen bleiben, die meisten übrigen Bewohner sind im Hotel untergekommen. Quelle: Sven Raschke

Ohne weitere Hilfe kann die Pflegerin Bianca nicht aus dem Bett bewegen – geschweige denn aus der Wohnung heraus und die Treppen hinunter ins Freie. Durch die noch geöffneten Fenster dringt der Rauch in die Wohnung. Die Pflegerin alarmiert die Feuerwehr, schließt die Fenster. Kurz darauf fällt der Strom aus. „Es war stockduster“, sagt Bianca. Die Handy-Taschenlampe verschafft ein wenig Licht, während die Pflegerin bei den Nachbarn klopft, um diese zu warnen.

Kita-Kinder ziehen in Turnhalle Das Feuer in den Mülltonnen vor dem Haus von Bianca Scholz hat auch Auswirkungen auf den Kindertagesstättes, die im Gebäude beheimatet ist. Die Kita Stadtfeldkamp, die seit 1997 betrieben wird, ist vorerst nicht nutzbar. Das Deutsche Rote Kreuz, Träger der Einrichtung, hat umgehend eine Notbetreuung organisiert. Die insgesamt 96 Kinder zwischen ein und sechs Jahren werden auf verschiedene Kitas in der Stadt verteilt, ein Teil wird ab Montag in einer Turnhalle in Suchsdorf betreut.

Einige Minuten später kommt Biancas Vater, der über ihr wohnt. „Er sagte uns: „Cool bleiben, das Feuer ist nur in der Garage.“ Da erst begreift Bianca: Sie würde nicht sterben. Die vielleicht zehn Minuten, bis die Feuerwehr eintraf, hätten sich trotzdem angefühlt wie eine Ewigkeit, sagt sie.

Bianca Scholz kann ihre Wohnung noch immer nicht verlassen

Wegen der starken Rauchentwicklung bleibt die Kita in dem Gebäude bis auf weiteres geschlossen. Die übrigen Bewohner müssen vorerst auf Strom und fließend Wasser verzichten. Die Leitungen wurden durch das Feuer zerstört. Die Wiederherstellung könnte noch Wochen dauern. Einige Nachbarn seien vorübergehend in ein Hotel gezogen, sagt Bianca. Auch ihr habe die Hausverwaltung dieses Angebot gemacht. „Aber wie hätte das gehen sollen?“ Sie ist angewiesen auf ihr Spezialbett, ihre Pfleger und weitere Ausstattung, die ein Hotel nicht bietet.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittlerweile hat Bianca in ihrer Wohnung wieder Strom, warmes Wasser und Heizung, dank einer provisorischen Notversorgung. „Vorher habe ich den ganzen Tag mit einem Batterieradio dagesessen – das war das einzige, was noch ging.“

Eine provisorische Notversorgung ermöglicht es Bianca Scholz, im Haus wohnen zu bleiben. Quelle: Sven Raschke

Ein bisschen riecht Bianca den Rauch noch immer, nachts, wenn sie nicht schlafen kann. „Ich bin ja eh schon so schreckhaft, wegen des Überfalls damals. Jetzt ist es so, als wenn in mir drinnen immer noch ein Alarm-Modus an ist. Alles nehme ich erst einmal als Gefahr wahr.“ Die Wohnung verlassen kann sie immer noch nicht. Der Fahrstuhl wird erst wieder fahren, wenn auch der reguläre Strom wieder fließt. „Ich kriege hier noch einen Lagerkoller. Zur Arbeit kann ich auch nicht – dabei arbeite ich so gern. Ich bin hier eingesperrt.“

Von Sven Raschke