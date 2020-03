So funktioniert die Online-Lehre an der FH Kiel

Kiel

Rainer Geisler sitzt am Schreibtisch in seinem Büro. Vor ihm stehen zwei Computer. Obwohl der Monitor seines Laptops schwarz ist, schaut der Professor der FH Kiel immer wieder auf die dunkle Fläche, genauer gesagt, in die Kamera, die im oberen Rahmen des Bildschirms integriert ist. Geisler sucht den Blickkontakt zu seinen Studenten.

Der Professor ist der Dekan des Fachbereichs Maschinenwesen an der Kieler Fachhochschule. Da zu Semesterbeginn an der FH Kiel die Präsenzpflicht aufgehoben wurde, werden seit Montag sämtliche Vorlesungen und Seminare ins Internet verlagert. Alle Hörsäle und Seminarräume bleiben leer.

Über Video-Konferenzen können die FH-Dozenten nun mit ihren Studenten in Kontakt treten. Welche Kommunikationsmittel – von Chats und Online-Vorlesungen bis zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien – die Professoren wählen, ist ihnen selbst überlassen.

„Alle Varianten sind denkbar und werden bereits an verschiedenen Stellen umgesetzt“, sagt FH-Sprecherin Frauke Schäfer. „Wichtig ist die Entwicklung guter Aufgaben, die den Studierenden im Selbststudium klare Orientierung bezüglich der zu bearbeitenden Inhalte geben.“

Dozenten bleiben vorerst an der FH

Rainer Geisler zählt zu den Dozenten, die sich für Online-Vorlesungen und -Seminare entschieden haben. Statt vor seiner Gruppe im Hörsaal zu stehen, sitzt er in seinem Büro – die Dozenten der FH kommen momentan noch weiter an die Hochschule und arbeiten nur in besonderen Fällen von zu Hause aus.

Die Technik bietet der FH umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten mit den Studenten. Mit der Software können die Dozenten sowohl ihre Zuhörer über Videotelefonie sehen, gleichzeitig besteht für die Studenten die Möglichkeit, über ein Chatprogramm Fragen zu stellen.

Darüber hinaus können die Lehrenden ihre Präsentationen in einem separaten Fenster öffnen und zur Verfügung stellen. Per Mausklick lässt Geisler seine Folien weiterspringen.

Auf Ausfall der Server vorbereitet

„Rein technisch ist das kein Problem“, sagt der Professor. Bereits am Wochenende hat er seine Kollegen im Fachbereich Maschinenwesen auf die Online-Lehre vorbereitet. Auch als am Montag die ursprünglich geplante Software wegen Überlastung der Server ausfiel, wurde für schnellen Ersatz gesorgt und ein anderes Programm gefunden.

Darüber informiert wurden die Studenten über die zentrale Plattform Moodle, über die die FH generell Neuigkeiten verbreitet. Über Push-Nachrichten wird den Studenten mitgeteilt, welche Kommunikationsmöglichkeiten für die belegten Kurse angeboten werden. Auch plötzliche Änderungen wie die der Software werden so rasch bekannt gegeben.

Erfahrung mit Online-Vorlesungen

Der Umgang mit der digitalen Lehre und Vorlesungen über das Internet sind für Rainer Geisler nichts Neues. „Aus internationalen Online-Studiengängen haben wir damit schon Erfahrungen, das kommt uns jetzt zugute.“ In der Tat wirkt Geisler in seiner Online-Vorlesung routiniert.

Die Technik funktioniert, die Klicks mit der Maus, um die nächste Folie anzuzeigen, passen, über kleine Fenster sieht er die Studenten, die über eine Kamera an ihrem Computer verfügen. Dass jetzt online gelehrt wird, ist zwar ungewöhnlich, aber in der jetzigen Phase die einzige Möglichkeit, lautet der Tenor.

Auf Dauer keine Lösung

Auf Dauer könne die Online-Lehre aber nur bedingt eine Lösung sein. „Für die Seminare und Vorlesungen ist das machbar, nicht aber für die Forschung in den Laboren. Die kann durch das Internet nicht ersetzt werden“, sagt Geisler. Persönlich sieht er noch ein weiteres Manko. „Ich stehe gerne vor Publikum. Der direkte Kontakt mit den Studenten fehlt mir. Die Präsenzlehre ist durch nichts zu ersetzen.“

Obwohl an der FH die Anwesenheit bis zum 19. April ausgesetzt wird, plant die Fachhochschule derzeit nicht, das Semester zu verlängern, teilte Sprecherin Schäfer mit.

