Kiel

Am 11. August gelingt einem Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kiel die Flucht. Er ist für eine ärztliche Behandlung im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel untergekommen und entwischt seinen Bewachern. Wenige Stunden später wird er wieder gefasst.

Ein Fall, der Fragen aufwirft – die wohl wichtigste: Wie genau konnte der Häftling entkommen? Zwei Wochen nach dem Vorfall nennt Kiels JVA-Leiter Bernd Gludau gegenüber dieser Zeitung Details, die auf den Aussagen zweier seiner Mitarbeiter basieren. Sie zeichnen das Bild einer spektakulären Flucht.

UKSH in Kiel: Häftling überrascht seine Bewacher

Es ist 22 Uhr, als der Häftling im UKSH den Wunsch äußert, das WC aufzusuchen. Der Mann, der wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden war, ist nur mit einem OP-Hemd bekleidet. Für seine Bewachung im UKSH sind zwei Mitarbeiter der JVA Kiel zuständig. Sie lösen die Fußfessel am Bett und positionieren sich anschließend neben der WC-Tür. Diese liegt auf dem Stationsflur direkt gegenüber vom Krankenzimmer.

Zunächst wirkt alles ganz normal, der Gefangene geht in den Toilettenraum. Nach etwa drei Minuten passiert aber etwas, womit die Bediensteten nicht rechnen. Plötzlich stößt der Häftling die in den Flur öffnende WC-Tür auf und stürmt an den JVA-Bediensteten vorbei. Das Überraschungsmoment sorgt dafür, dass ein sofortiges Zugreifen nicht möglich ist.

JVA-Mitarbeiter verletzt sich an Glastür

Die beiden Bewacher nehmen die Verfolgung auf, werden dabei aber behindert. Denn der Häftling stößt einen auf dem Flur stehenden Versorgungswagen um. Trotzdem gelingt es einem der JVA-Mitarbeiter, dicht hinter dem Flüchtenden zu bleiben. Am Eingang der Krankenstation angekommen, hält der Gefangene die Stationstür von außen zu.

Der JVA-Mitarbeiter prallt gegen die Tür und versucht, sie wieder aufzuschieben. Dabei zerbricht ein Glaselement der Tür, der Beamte zieht sich Verletzungen an beiden Armen zu – so schlimm, dass er anschließend operiert werden muss. Die Flucht des Häftlings, sie ist gelungen.

Polizei fasst Flüchtigen in der Kieler Innenstadt

Wo er sich danach genau aufhält, ist nicht bekannt. Die Polizei fahndet mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann – mit Erfolg. Am nächsten Morgen nehmen Zivilbeamte der Kriminalpolizei den Flüchtigen gegen 11 Uhr in der Kieler Innenstadt fest.

Anschließend wird er aufgrund der Corona-Vorschriften in die JVA Lübeck überführt, wo er heute noch sitzt. Ob er wieder in die JVA Kiel kommt, steht laut Gludau noch nicht fest.

Zweiter Vorfall innerhalb eines Jahres

Die Flucht eines Häftlings aus dem UKSH ist kein Einzelfall. Bereits im November 2020 entkam ein Mann zwei Bediensteten, als er ein Telefonat führte. Er wurde erst drei Monate später gefasst. Zwei Fälle in nicht einmal einem Jahr – wie reagiert die JVA Kiel darauf?

„Die Bediensteten werden im Rahmen ihrer Ausbildung umfangreich geschult sowie mit sich ändernden Sicherheitsvorschriften vertraut gemacht“, lautet die etwas allgemeine Aussage von JVA-Leiter Bernd Gludau. „Nach dem Vorfall hat es Nachbesprechungen zur Sensibilisierung der Bediensteten gegeben.“ Ein Vorgang, der in solchen besonderen Fällen immer geschehe. So soll verhindert werden, dass es bald wieder eine spektakuläre Verfolgungsjagd gibt – in den Fluren des UKSH in Kiel.