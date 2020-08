Kiel

Wenn es warm draußen ist, wird der Schrevenpark zum abendlichen Treffpunkt für viele junge Menschen. Das ist auch in Corona-Zeiten nicht anders. Am Sonnabend gegen 21 Uhr haben sich zahlreiche Grüppchen mit Decken oder Stühlen und Grill auf der Wiese niedergelassen. Ein paar Männer spielen auf einem mitgebrachten Tisch das Trinkspiel Bierpong. Auf einer Picknickdecke sitzen Metalfans und schauen auf einem Tablet den Livestream vom Wacken Open Air, weil das Festival coronabedingt ausfallen muss. Die einzelnen Gruppen halten aber alle mindestens zwei Meter Abstand zueinander.

"Wir feiern in den Geburtstag eines engen Freundes rein, der morgen 30 Jahre alt wird", sagt Anna, die am Rand der Rasenfläche mit einigen Freunden unter einem Baum sitzt. "Jetzt, wo es wieder möglich ist, sich in etwas größeren Gruppen zu treffen, machen wir das trotzdem lieber im Park als in einer engen Wohnung. So kann man Abstand wahren und trotzdem Spaß haben."

Manou, der ebenfalls zur Geburtstagsgesellschaft gehört, sagt, dass er monatelang sehr diszipliniert war, was die Kontakte mit anderen anging. "Langsam steigt die Nachlässigkeit wieder. Ich habe das ausgeprägte Bedrüfnis danach andere Menschen zu sehen", sagt er. "Vor drei Monaten hätte ich ein solches Szenario wie hier im Park als kritisch empfunden. Aber wir bewegen uns im Kreis des erlaubten und achten darauf, dass die Richtlinien eingehalten werden." Vielleicht seien einige Regelungen inzwischen zu lasch, aber er sei auch nicht mehr bereit striktere Maßnahmen zu befolgen.

Corona-Krise in Kiel : Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren verstärkt

Regelmäßig fährt der Ordnungsdienst der Landeshauptstadt im Park über die Wege und schaut sich die Lage an. Auch an der Bergstraße zeigt er gemeinsam mit der Polizei Präsenz. "Wir kontrollieren hier heute gemeinsam mit dem Brennpunktdienst des zweiten Reviers verstärkt", sagt Rajko Wengel, Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes. Gegen 22 Uhr ist vor den Clubs und Kneipen allerdings noch wenig los. Die Einsatzkräfte rechnen erst nach 1 Uhr mit einer möglichen Lage.

Am vergangenen Wochenende hatte es auf der Feiermeile einen größeren Einsatz gegeben. Laut Angaben von Stadt und Polizei drängten sich etwa 300 Personen dicht an dicht vor den Lokalitäten und hielten sich nicht an Abstandsgebote. Stadtrat Gerwin Stöcken hatte daraufhin den Gastronomen Konsequenzen angedroht und ein vorübergehendes Alkoholverbot wie in Hamburger Ausgehvierteln in Erwägung gezogen. In St. Pauli, im Schanzenviertel oder in Ottensen waren nach dieser Maßnahme deutlich weniger Feiernde auf den Straßen unterwegs als an den Wochenenden zuvor.

In der Bergstraße sind zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz

Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Interessengemeinschaft Bergstraße zusätzlich privaten Sicherheitsdienst engagiert, der am Wochenende die Lage auf den Bürgersteigen managt. Vor dem Spätkauf-Kiosk ist zudem der Bereich unter einem Vordach mit Absperrband dichtgemacht worden, damit sich dort keine Menschen ansammeln.

Im Schrevenpark ist es inzwischen dunkel geworden. Mit Taschenlampen ausgerüstet, sprechen die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Gruppen darauf an, ob Minderjährige unter ihnen sind und bitten sie, ihre Musik leiser zu machen, damit sie nicht gegen die Nachtruhe verstoßen.

Polizei muss im Schrevenpark für Ruhe sorgen

Bis kurz vor 24 Uhr bleibt alles ruhig. Dann fahren plötzlich zwei Einsatzfahrzeuge vor und leuchten eine Gruppe an, zwei weitere Wagen von Polizei und Ordnungsdienst kommen dazu. Es wird laut diskutiert. Die Jugendlichen haben nach mehrmaliger Aufforderung ihre Musik nicht leiser gemacht und den Ansagen der Beamten nicht Folge geleistet. Laut einem Polizeibeamten vor Ort wurden daraufhin mehrere Platzverweise ausgesprochen, ein Jugendlicher wurde in Gewahrsam genommen.

Gastronomen und Polizei sprechen von ruhiger Lage

Nach Mitternacht ist es auch in der Bergstraße etwas voller und vor den Kneipen stehen kleine Menschentrauben. Die drei Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes sprechen sie aber an und weisen sie auf das Abstandsgebot hin.

"Das hat super geklappt. Die Entscheidung, zusätzliche Sicherheitskräfte einzusetzen, hat gefruchtet", sagt Dennis Heinemann vom Pub "Pogue Mahone" am Sonntag. Die Lage sei ruhig gewesen. Auch von der Polizeileitstelle heißt es, die Nacht sei "ohne Vorkommnisse" geblieben. Die Gastronomen wollen sich in den kommenden Tagen mit der Stadt zusammensetzen und besprechen, wie sie einander unterstützen können, damit das auch an den kommenden Wochenenden so bleibt. "Ich würde mir weiterhin ein verstärktes Auftreten der Polizei wünschen", so Heinemann.

