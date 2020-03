So war der Kieler Umschlag 2020

Kiel

Am Wochenende war die Holstenstraße in der Hand von Alt-Oberbürgermeister Asmus Bremer samt Gefolge, Piraten wie Heiko Mielke als „Kapitän Flunker“ und mittelalterlich verkleideten Händlern. Am Sonntag mischten sich umso mehr Menschen zwischen die Essens- und Verkaufsstände und gingen auf Shoppingtour durch die geöffneten Geschäfte.

Nicht nur Shopping im Sinn

Das Einkaufserlebnis stand aber nicht bei jedem Besucher im Vordergrund. „Ich bin nur wegen des Kieler Umschlags hier“, betont Petra Hinrichsen. Der verkaufsoffene Sonntag hatte keinen Einfluss auf ihren Ausflug zum Mittelalterfest, sagt die Schönkirchenerin, die mit der Verwandtschaft zum ersten Mal zum Umschlag kam und zufrieden ist. „Wir hatten schon lange geplant zu kommen, aber immer kam irgendetwas dazwischen. Dieses Jahr hat es endlich einmal geklappt.“ Hinrichsen gefällt besonders die nette Atmosphäre und der Handwerkermarkt auf dem Holstenplatz.

Leben und kämpfen wie im Mittelalter

Für Dennis Neuenfeldt und Friedrich Rosemann ist vor allem der Mittelaltermarkt auf dem Alten Markt interessant. Beide sind Mitglieder in der Schule für mittelalterlichen Schwertschaukampf in Kiel. Der Verein erklärt und lehrt, wie im Mittelalter gekämpft wurde, präsentiert sich auf Märkten und legt viel Wert auf die Gemeinschaft. An den Wochenenden schlagen die Mitglieder häufig in der Natur ihre Zeltlager auf und kochen dann wie im Mittelalter über offenem Feuer.

Den Kieler Umschlag nutzen Neuenfeldt und Rosemann auch, um ihren Verein bekannter zu machen. Zu den Ausstellern zählen sie nicht, in seiner Ritterrüstung mit Kettenhemd, zwei Schwertern – die weder spitz noch scharf sind – Ledergürtel, Arm- und Beinschienen fällt Neuenfeldt aber auf. Gerade als er an einem Verkaufsstand Plattenschultern anprobiert hat, kommt ein kleines Mädchen auf ihn zu, um zu sehen, wie ein „echter Ritter“ aussieht.

Rüstung wiegt 25 Kilo

„So etwas kommt häufig vor“, sagt der 33-Jährige und freut sich über die Aufmerksamkeit. Rund 25 Kilo wiegt seine komplette Rüstung, das Gewicht stört ihn aber nicht weiter. Er schlüpft gerne in die Rolle eines Ritters und verkörpert sie nicht als Kämpfer, sondern als „ehrenwerter Mann“, so wie in den romantischen Mittelalter-Geschichten.

Kramen in der Schatztruhe

Für Kinder hat der Mittelaltermarkt nicht nur Ritter zu bieten. Am Stand von Nadine Köhler können die kleinen Besucher mit Stoffratten auf Rattenfallen werfen. Wenn sie gut genug zielen, schnappt die Falle zu, und das Tier bleibt an einer Wand hängen. Seit 1999 gibt es den Stand, als Belohnung für die guten Würfe dürfen die Teilnehmer sich etwas aus einer Schatztruhe aussuchen. Nach den vielen Treffern ist die Wahl für Mikkel und Jakob Frick fast schwerer als die acht Würfe selbst. „Ich habe nur einmal daneben geworfen“, strahlt der fünfjährige Mikkel. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Jakob durchsucht er lange die Schatztruhe, ehe beide jeweils mit einer Flasche zum Seifenblasen machen zufrieden sind und weiter ziehen.

Veranstalter sind zufrieden

Zufrieden ist auch Melanie Schulz, die für Kiel-Marketing die Projektverantwortliche für den Umschlag ist. „Es war ziemlich gut besucht, auch weil das Wetter besser war als erwartet.“ Da die Abschlussveranstaltung mit dem Einholen der „Büx“ gut frequentiert war, rechnet Schulz damit, dass die Besucherzahl im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen ist.

