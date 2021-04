Kiel

In der Küche klappert Geschirr, von den Tischen schallt unverständliches Gerede, der Duft von Currywurst und Pommes liegt in der Luft. Die Sonne scheint – unterbrochen von einigen Kiel-typischen Regen- und Hagelschauern. An der Forstbaumschule ist ein Stück Normalität zurückgekehrt. Die Öffnung der Außengastronomie bringt die Kunden zurück, fast sämtliche überdachte Plätze sind belegt. Doch nicht alle Restaurants sind so gut besucht wie der Biergarten.

„Ich bin schon etwas überrascht, dass so viel los ist“, freut sich Forstbaumschulen-Chef William Steen. Allerdings schränkt er auch ein. „Die Tische sind zwar belegt, allerdings nur von wenigen Besuchern.“ Zwei bis drei Personen sitzen maximal an den Tischen, Platz wäre für deutlich mehr Gäste. Gemeinsam essen in der Forstbaumschule vor allem Familien und Paare.

Glasdach und Sonnenschirme schützen vor Regen

So wie Regina und Rainer Müller. Die Eheleute sind extra aus Neumünster in die Landeshauptstadt gekommen, um endlich wieder essen gehen zu können. Da in ihrer Heimatstadt die Inzidenz bei über 100 liegt, darf die Außengastronomie anders als in der Landeshauptstadt noch nicht wieder öffnen. „Es bedeutet uns viel, dass wir endlich wieder ein Restaurant besuchen können“, sagt Rainer Müller und fügt mit einem Lachen an. „Zuhause haben wir jetzt alles aufgegessen.“

Zur Galerie So lief der Start der Außengastronomie in Kiel.

Auch Ehefrau Regina genießt den Ausflug in die Forstbaumschule – mit einer Einschränkung: „Das Wetter könnte etwas besser sein.“ Zwar sitzt die Familie Müller wie alle Besucher in der Forstbaumschule entweder unter großen Sonnenschirmen oder einem Glasdach vor Regen geschützt, doch wenn die Sonne bei dem wechselhaften Wetter am Montag wieder einmal hinter einer Wolke verschwindet, wird es schnell frisch – bei acht Grad Außentemperatur weniger verwunderlich.

Lesen Sie auch:Diese Corona-Regeln gelten in Schleswig-Holstein

Entsprechend nüchtern fällt die Bilanz in der Kieler Innenstadt aus. Denn nur wenige Lokale sind so stark auf Außengastronomie ausgerichtet wie der Biergarten zwischen Feldstraße und Kiellinie. Viele Tische und Stühle bleiben leer. „Natürlich könnte es besser sein“, sagt Jan Kliegis, der Betriebsleiter vom Altstadt Brauhaus am Alten Markt. „Aber wir sind froh, dass wir überhaupt aufmachen dürfen.“ Während er diese Worte sagt, geht erneut ein Hagelschauern herunter.

Lebensqualität kehrt zurück

Das hält Mario Krabbe und Anke Pelikan aber nicht davon ab, im Schutze eines Sonnenschirms Platz zu nehmen. Nach einer Shoppingtour durch die Holstenstraße soll es nun eine Stärkung geben. Zunächst gibt es ein Kaffee und eine Cola light, beim Essen ist die Auswahl etwas eingeschränkt. Das Altstadt Brauhaus hat die Karte etwas reduziert.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kellner Björn Dohmeyer präsentiert das Angebot, das auf zwei Schiefertafeln geschrieben ist. Die Entscheidung fällt schließlich auf einen Apfelstrudel und Gulaschsuppe. „Es gibt ein Stück weit Lebensqualität zurück“, beschreibt Mario Krabbe das Gefühl, endlich wieder in einem Restaurant essen zu können. „Wir mussten lange genug zu Hause sitzen.“

Lesen Sie auch:Außengastronomie ist wieder erlaubt: Das müssen Sie jetzt wissen

Freude über zurückkehrende Flexibilität in Kiel

Als einige von wenigen Menschen haben es sich Maike Hermann und Frerk Thiesen auf einer Sitzgarnitur am Bootshafen bequem gemacht, die die angrenzenden Gastronomen dort neu aufgestellt haben. In ihrer Mittagspause gibt es Salat von Dean and David und Nudeln von der Campus Suite. „Das macht jetzt schon Lust auf den Frühling und den Sommer“, sagt Thiesen. Dass dabei leichter Nieselregen vom Himmel kommt, stört ihn nicht. „Das sind wir Kieler doch gewöhnt.“

Für Maike Hermann ist die Öffnung der Außengastronomie ein wichtiger Schritt für mehr Flexibilität. „Endlich kann man am Wochenende wieder spazieren gehen und dabei spontan eine Pause machen, sich hinsetzen und etwas essen oder trinken.“ Dass der erste Tag der Außengastronomie etwas schleppend anlief, ist für Dean-and-David-Chef Lars Lenßen kein Problem. „Das ganze muss erst einmal anlaufen. Ich bin überzeugt, dass es von Tag zu Tag besser wird.“ Und der Verlauf des Montags gibt im bereits recht. Als das Wetter zum Nachmittag besser wird und die Regenwolken verschwinden, sitzen deutlich mehr Menschen am Bootshafen.