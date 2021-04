Kiel

Ein Tisch, zwei Behälter für desinfizierte und benutzte Stifte, Zettel und ein Plastik-Aufsteller mit einem QR-Code. Am Eingang zu Intersport Knudsen im Citti Park erwartet Hannah Bornhöft gut vorbereitet die Kunden. Etwas unsicher treten Mirco Mangels (23) und Larissa Wilk (20) an den kleinen Begrüßungsstand heran. „Können wir einfach so in den Laden?“ Bornhöft klärt auf: „Wenn Sie einen Zettel mit ihren Kontaktdaten ausfüllen oder sich über die Luca-App registrieren, können Sie sofort rein.“

Da das junge Paar die App, deren gespeicherte Daten Gesundheitsämter bei einer möglichen Corona-Infektion zur Kontakt-Nachverfolgung nutzen können, noch nicht auf dem Smartphone installiert hat, hinterlässt es Namen, Anschrift und Telefonnummer auf einem Blatt Papier. „Es stört uns nicht, dass wir uns hier registrieren müssen“, sagen Mangels uns Wilk. „Das dient nur der Sicherheit.“ Für die Kieler ist es die erste Shopping-Tour seit es „Click and Meet“ gibt. Um sich in den weiteren Geschäften nicht immer handschriftlich auf Zetteln eintragen zu müssen, wollen sie spontan die Luca-App herunterladen und künftig nutzen.

Registrierung mit der Luca-App oder auf einem Zettel

Im Erdgeschoss des Citti Parks spielt sich ein ähnliches Bild ab: Vor der Media-Markt-Filiale steht ein Mitarbeiter des Elektronik-Markts und befragt die Kunden in der Schlange vor dem Geschäft: „Wer hat die Luca-App? Wer hat einen Termin vereinbart?“ Wer eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten kann, hält sein Smartphone an einen QR-Code und kann eintreten. Alle anderen Kunden müssen bei Tanja Hinz vorsprechen. Die Verkaufsleiterin notiert Name, Adresse und Telefonnummer auf einer Liste, auf die sich auch Markus Reichhard und Henning Geibel eintragen lassen.

Die beiden Freunde sind spontan in den Citti Park gekommen. „Wir sind aus Gaarden hier her spaziert und wollen ein bisschen bummeln. Konkrete Ziele haben wir nicht“, sagt Reichhard. Dass Einkaufen nur unter Angaben von Kontaktdaten möglich ist, sei kein Problem. „Das schreckt nicht ab. Wir sind froh, dass es überhaupt erlaubt ist.“ Und etwas überrascht sind Reichhard und Geibel, dass sie so schnell in die Geschäfte kommen. Sie hätten erwartet, dass es durch „Click and Meet“ längere Wartezeiten geben könnte oder sie in einige Läden gar nicht rein dürfen.

Kritik am Begriff „Click and Meet“

Diese Aussage verwundert Marlene Welz nicht. „Der Begriff „Click and Meet“ ist irreführend“, sagt die Mitarbeiterin aus dem Citti-Park-Centermanagement. „Er vermittelt, dass Kunden einen Termin zum Einkaufen ausmachen müssen.“ Diese Pflicht gibt es allerdings nicht. Viele Geschäfte bieten zwar an, vorab eine Uhrzeit zum Shoppen zu vereinbaren, wenn aber die Besucherkapazität auf der Ladenfläche nicht überschritten wird, sind Spontanbesuche möglich – unter der Voraussetzung, dass die Kontaktdaten angegeben werden.

Lesen Sie auch:So funktioniert „Click and Meet“

Seit in Kiel „Click and Meet“ gilt, ist die Kundenfrequenz im Citti-Park zurückgegangen, sagt Welz und wird von Agneiszka Kryger bestätigt. „Es ist weniger los. Viele Kunden haben das System noch nicht verstanden.“ Dadurch fehle vor allem die Laufkundschaft, berichtet die Mitarbeiterin aus der Tommy-Hilfiger-Filiale. Dabei wirbt sie dafür, dass eine Registrierung im Laden ganz einfach ist. Wie die große Mehrheit der Geschäfte im Citti Park bietet Tommy Hilfiger die Luca-App an. Darüber dauert es nur wenige Sekunden, bis die Kontaktdaten übermittelt sind. Allerdings nutzen bei dem Mode-Anbieter noch 70 Prozent der Besucher lieber ein Blatt Papier und Zettel, um Name und Telefonnummer zu hinterlassen.

Geringerer Umsatz trotz höherer „Bon-Dichte“

Weniger Kunden bedeutet allerdings nicht, dass der Umsatz entsprechend parallel gesunken ist. „Wer kommt, kauft gezielter ein“, sagt Kryger. Oder in den Worten von Marlene Welz ausgedrückt: „Die Bon-Dichte ist höher.“ Diese Erfahrung macht auch Jens Gallesky vom Ballon- und Geschenkeladen El Mundo. Dass weniger Kunden in das Geschäft kommen, habe noch einen weiteren Vorteil. „So können wir uns mehr Zeit für die Beratung nehmen.“ Komplett kompensieren kann das bewusstere Einkaufen den Wegfall der Laufkundschaft allerdings nicht. „Natürlich merken wir an den Umsätzen, dass weniger los ist“, sagt Karoline Detlefsen von Kaufrausch.