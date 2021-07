Kiel

Mehr Veranstaltungen anbieten, die Aufenthaltsqualität verbessern und mehr miteinander und über die eigenen Vorzüge reden: Die Kaufleute der Holtenauer Straße wollen mit verschiedenen Ideen ihre Einkaufsmeile attraktiver machen und sich so vom Internethandel abheben. Helfen wird dabei eine sechsstellige Summe an Fördermitteln. Denn die Holtenauer Straße profitiert wie die Innenstadt und andere Stadtteilzentren von einem Landesförderprogramm. Für die Einkaufsstraße gibt es von Land und Stadt Mittel in Höhe von insgesamt 220.000 Euro. Zudem unterstützt die Initiative „Kiel hilft Kiel“ zwei Projekte mit je 10.000 Euro.

Doch auch unabhängig von dem Programm machen sich die Kaufleute Gedanken um ihre Einkaufsstraße – allen voran Marten Freund, Silke Aumann und Stefan Schneider aus dem Vorstand des Vereins „Die Holtenauer“. „Wir haben eine Standortanalyse machen lassen“, sagt Silke Aumann vom Schuhgeschäft Aumann Authentics. Es gebe viele junge Familien und auch Studierende im Viertel. „Die Holtenauer Straße ist eine Straße, in der sich Menschen treffen.“ Es brauche Orte, an denen das möglich ist. „Wir müssen das machen, was das Internet nicht kann: ein Erlebnis schaffen“, ergänzt Marten Freund vom Schlemmermarkt Freund.

Wie die Kaufleute durch die Pandemie gekommen sind, sei sehr heterogen, erklärt Stefan Schneider vom Spielzeugladen Höhenflug. Sein Geschäft sei gut gelaufen. „Aber andere konnten nicht einmal ihre private Miete zahlen.“ Aumann ergänzt, dass die Stimmung inzwischen im Grunde ganz gut sei. „Die Modegeschäfte zum Beispiel haben die Pandemie meinem Eindruck nach bislang mit kleinen Blessuren überstanden.“ Sie seien dabei aber auf Fördergelder und Rücklagen angewiesen gewesen.

Mit den frischen Mitteln von Stadt und Land soll nun neben Projekten zu Veranstaltungen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch die Kommunikation nach innen und außen in den Blick genommen werden. Teilweise werden diese Aspekte auch in zwei weiteren Projekten, die laut Aumann über „Kiel hilft Kiel“ mit jeweils 10.000 Euro gefördert werden, aufgegriffen.

Für den Neustart nach der Pandemie geht der Blick des Vereins nun Richtung Events. Künftig solle es neben bereits existierenden Veranstaltungen wie der „White Night“ kleinere Aktionen für verschiedene Zielgruppen geben, erklärt Aumann. Freund ergänzt zur aktuellen Lage: „Es fehlt die Zündung, noch sind alle sehr vorsichtig.“ Doch die Kaufleute müssten zurück zum alten System, etwa mit den verlässlichen Kernzeiten und der regelmäßigen Spätschicht.

Gedanken machen sich Freund, Aumann und Schneider auch um die Digitalisierung. Bei der Social-Media-Nutzung etwa gebe es zwischen den Vereinsmitgliedern noch große Unterschiede, erklärt Schneider. Mit den Fördermitteln könnte – so eine Idee – ein Instagramkanal des Vereins aufgebaut werden. „Dann müssten wir aber von unseren Mitgliedern mit Inhalten beliefert werden“, so Schneider.

Holtenauer Straße braucht einen guten Branchenmix

Eine weitere Idee für die Fördermittel: professionelle Unterstützung beim Kontakt zu den Immobilieneigentümern, um so für einen attraktiven Branchenmix in der Straße zu sorgen. Welche Ansätze genau mithilfe der Gelder von Stadt und Land umgesetzt werden können, muss der Verein allerdings erst noch klären.

Unabhängig davon geht es für die Kaufleute langfristig zudem um die Gestaltung der Holtenauer Straße. Sollte die Stadtbahn tatsächlich kommen, brauche es ein Konzept „von Haustür zur Haustür“, so Freund. Es sollte bei der Planung also nicht nur an die Verlegung von Schienen gedacht werden, sondern auch daran, wie der umliegende Raum gestaltet werden soll. Für den Vereinsvorstand ist allerdings auch klar: Die Aufenthaltsqualität in der Holtenauer sollte nicht erst dann verbessert werden. „Auch jetzt muss die Straße schon schön gestaltet werden“, so Aumann.