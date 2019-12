Die Debatte über Sinn und Unsinn von Silvesterfeuerwerk beschäftigt auch Deutschlands größten Hersteller und Vertreiber von Feuerwerk, die Firma Weco mit einem Standort in Kiel. Ein Verbot aus Klimagründen sei übertrieben, ein Verkaufsstopp in Deutschland würde ganz andere Probleme hervorrufen.

Mögliches Feuerwerkverbot: So reagiert Marktführer Weco aus Kiel

Klima-Debatte - Mögliches Feuerwerkverbot: So reagiert Marktführer Weco aus Kiel

Von Steffen Müller