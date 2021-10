Kiel

Definitiv ein kapitaler Blickfang, den das Schifffahrtsmuseum da zur Premiere des Kieler „Wochenendes der Museen“ an Land gezogen hat. Bunt leuchtend schwanken auf Stelzen eine weiße Qualle und zwei Seepferdchen, blau und rosa, vor dem historischen Gebäude an der Förde zu einem Walzer. Die Hamburger „Oakleaf Streetshow“ zieht Passanten, Smartphones für Schnappschüsse gezückt, an wie das Licht die Motten.

Extra angefertigt für diesen Anlass hätten sie die Kostüme nicht, erzählt das blaue Seepferdchen, „Oakleaf“-Chefin Bettina Eichblatt, nachdem sie die Walzermusik dort oben ein wenig leiser gedreht hat. Im Fundus der Stelzenkünstler, die in ganz Europa auftreten, steckten rund 100 Kostüme für beliebige Inszenierungen – und diese drei hätten beim Schifffahrtsmuseum, eine von 24 Stationen am „Wochenende der Museen“, natürlich prima gepasst.

Schifffahrtsmuseum Kiel: Jakobsstab und Augenklappe

Drinnen, zwischen all den maritimen Exponaten, ist Timo Erlenbusch in seinem Element. Gerade erklärt der Mitarbeiter des Kieler Stadtarchivs, der hier Führungen übernimmt, einer aufmerksam lauschenden Gruppe, wie ein dort ausgestellter Jakobsstab funktioniert. Wie man damit auf See die Position bestimmt, den Breitengrad.

„Das Problem war“, erzählt Erlenbusch, „dass man dafür mit offenem Auge in die Sonne blicken musste.“ Daher habe der Navigator eine Augenklappe getragen. Wenn die also in etwa Piratenfilmen vorkomme, habe das historisch betrachtet durchaus seine Richtigkeit.

Gut 700 Meter entfernt, in der Kunsthalle zu Kiel, fängt Direktorin Anette Hüsch immer mal Besucher ab, um ihnen eine kurze Einführung für die Ausstellung „Amazons of Pop“ mit auf den Weg zu geben – als „Live-Speakerin“, wie sie launig sagt.

Eine „kleine Zeitreise“ erwarte sie, informiert sie gerade ein Paar mittleren Alters, während süffiger Sixties-Pop aus den Boxen quillt. Frauen seien „in der Kunst eher unterbelichtet behandelt“ worden. Ganz anders hier in der Schau.

Mancher vorn, manche hinten die Hände gefaltet, schreitet man die teils knallbunten Exponate ab. Früh unterwegs, um späterem Andrang zu entgehen, sind Laura Fleischmann, die aus Hamburg stammt, und Jana Warnke, die aus Leipzig nach Kiel kam. Beide Neu-Kielerinnen, Referendarinnen am Landgericht Kiel, sind zum ersten Mal in der Kunsthalle. Und freuen sich, hier jetzt maskenlos unterwegs sein zu können.

Geraunte Gedichte in der Kunsthalle

Plötzlich raunt einem Stefan Schwarck eines seiner „Drive-By-Poems“ ins Ohr. Der Kieler Slam-Poet verteilt, engagiert von der Kunsthalle, Kärtchen mit eigenen Gedichten an die Besucher. Wie reagieren die auf seine lyrischen Überfälle? „Irritiert – das ist der Sinn der Geschichte.“ Auf dem Weg nach draußen Stippvisite im Saal gegenüber der Antikensammlung, wo Workshops laufen. Vor einer Staffelei sitzt Illustrator und Comiczeichner Matthias „Matze“ Latza, scribbelt feine Linien an den Konturen eines farbigen Rohrschachflecks entlang. Im Laufe des Abends kämen sicher noch Interessenten für seinen Workshop in Meditationsmalerei, ist Latza überzeugt.

Das Zoologische Museum um die Ecke ist für Marion Schumacher und Puya Sattarzadah erste Station an diesem Abend. Auf Höhe des Pottwalskeletts betrachten sie gerade einen präparierten Falken. „So seit 4,5 Jahren“ lebten beide in Kiel, erzählt sie. Stadtgalerie, Warleberger Hof und Schifffahrtsmuseum stünden noch an. Leider sei die Zeit in Kiel bis 22 Uhr ein bisschen knapp, in Hamburg dauere die Museumsnacht bis 2 Uhr.

Zoologisches Museum in Kiel: Musikalische Krabbeltiere

Im Saal des Zoologischen Museums geht’s derweil um „Die Musik der Krabbeltiere“. Direktor Dirk Brandes widmet sich vor zwei Dutzend Zuhörern auch der Tarantel. Die giftige Spinne sei Namensgeberin für den italienischen Volkstanz Tarantella. Denn die Tanzwut, angefacht von einem Geiger, sollte einst als abergläubisches Heilmittel gegen den Tarantelbiss das Gift ausschwitzen helfen.

Ähnlich krude ging es um 1800 in einer Arztpraxis zu, exemplarisch eingerichtet nebenan in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung. Medizinhistorikerin Andrea Grotzke hat daheim extra gekocht, um möglichst realistisch Auswurf, Kot, Urin und andere Körperausscheidungen zu simulieren.

In einer Tischvitrine reihen sich altertümliche medizinische Utensilien, die Mensch und Tier recht qualvoll helfen sollten, Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Darunter große Spritzen, Schröpfgläser – und eine Art Klappmesser. Was das sei, möchte eine sichtlich beeindruckte Jugendliche in der Runde von Grotzke wissen. Eine Aderlassfliete – allerdings für Pferde.

Spannende Videokunst in der Stadtgalerie

Flackerndes Licht erhellt die dunklen Räume der Stadtgalerie, wo die Video-Schau „Landscapes and Urban Living“ läuft – gegen 19 Uhr noch eher spärlich frequentiert. Reichlich Zeit investieren Dagmar und Gerald Möller aus Altenholz in die Betrachtung des knapp zwölfminütigen Videos „Pickled Long Cucumber“ der lettischen Künstlerin Katrīna Neiburga. „Die Künstler haben schließlich noch mehr Zeit in die Produktion investiert“, sagt Gerald Möller und lacht. Sie sondierten schon mal vor für den Familientag. Da wollten sie dann mit ihren zwölfjährigen Zwillingen noch mal auf Museumstour.