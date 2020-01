So war das Film-Musical "Flashdance"

Kiel

Es ist die klassische Handlung für eine Wohlfühl-Geschichte: Eine junge Frau schuftet in zwei Jobs, hat große Träume, will aus der Arbeiterschicht aussteigen, verliebt sich in ihren reichen Chef, trennt sich zwischenzeitlich, hat Selbstzweifel und erreicht am Ende trotz aller Widrigkeiten ihr Ziel. Die „ Flashdance“-Story ist keine Außergewöhnliche, sorgte aber bei den rund 1000 Zuschauern, die zu der ersten der zwei Vorstellungen in der Sparkassen-Arena am Freitagabend kamen, für gute Laune. Eine zweite Aufführung des Musicals, das seit 2018 durch Deutschland tourt, gibt es am Sonnabend, 4. Januar, um 19.30 Uhr.

Fans des Kultstreifens von Adrian Lyne erkennen in dem Musical die grundsätzliche Handlung wieder. Die 18-jährige Alexandra „Alex“ Owens absolviert eine Lehre in einer Schweißerei, nachts tanzt sie in der Bar, was sie nicht nur tut, um Geld dazu zu verdienen, sondern weil tanzen – besonders das Ballett - ihre Leidenschaft ist. Sie träumt davon, an der renommierten Tanzschule „Pittsburgh Conservatory of Dance“ - im Musical die Shipley Academy – angenommen zu werden, hat aber Zweifel, ob sie gut genug ist und traut sich zunächst nicht, sich zu bewerben. Den motivierenden Schub bekommt Alex schließlich von ihrer Mentorin Hannah und ihrer besten Freundin, die im Film als Jeanie eine Karriere als Eiskunstläuferin anstrebt, im Musical aber Gloria heißt und es als MTV-Video-Star in Los Angeles schaffen will.

Liebesgeschichte mit Happy-End

Dass die junge Tänzerin tatsächlich zum Vortanzen eingeladen wird, hat sie auch ihrem neuen Freund Nick Hurley, dem reichen Chef der Schweißerei in der sie arbeitet, zu verdanken. Er legt bei der Akademie-Leitung ein gutes Wort für Alex ein. Naturgemäß ist die Hauptdarstellerin wenig begeistert als sie von der ungewollten Hilfe erfährt und trennt sich von ihrem Partner. Doch wie es sich für jede romantische Liebesgeschichte gehört, versöhnen sich die beiden wieder, nachdem Alex an der Akademie aufgenommen wird.



Beim Kieler Publikum kommt die musikalische Adaption des Films gut an. Als die Live-Band zum Abschluss noch einmal das Titellied „What a feeling“ spielt, für das Irene Cara einen Oscar für den besten Filmsong gewann, spenden die Zuschauer Standing Ovations und tanzen auf dem Parkett der Sparkassen-Arena. Der größte Applaus brandet aber direkt vor der Pause auf, als Alex in der Bar eine außergewöhnliche Tanzeinlage aufführt an deren Ende sie sich einen Schwall Wasser überkippt.

Tanzen, singen, schauspielern

Die Darsteller – allen voran Maria Danaé Bansen als Alex und Nicky Wuchinger als Nick Hurley – liefern einen soliden Auftritt ab, bringen die Aufgabe, anspruchsvollen Tanz, Gesang und Schauspiel zu verbinden, auf den Punkt. Die Lieder, die teilweise auf Deutsch und auf Englisch gesungen werden, und die dazugehörigen Choreografien sind variantenreich. Die meiste Stimmung kommt auf, wenn die bekannten Songs aus dem Film gesungen werden – neben „What a feeling“ noch „Maniac“ von Michael Sembello und "I love Rock'n'Roll".



Geschickt gelöst hat Regisseur Anders Albien das Bühnenbild. Die Szenerie wechselt häufig, lange Umbauphasen werden aber vermieden, da die Requisiten auf der Bühne minimalistisch gehalten sind. Die Hintergrundbilder werden dank Computertechnik an Leinwände geworfen. So ist es möglich, verschiedene Handlungsstränge zu erzählen. Neben der Liebes- und Tanzgeschichte geht es zusätzlich um den Traum des sozialen Aufstiegs, der vor allem durch Gloria und ihren Freund Johnny verkörpert wird, die im Film eine deutlich kleinere Rolle spielen. Ein weiterer Unterschied zur Kino-Version: Auf den Eifersuchtsstreit zwischen Alex und Nick wird verzichtet. Eine richtige Entscheidung, eine weitere Story hätte das Musical zu sehr überfrachtet.

