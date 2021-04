Die Plexiglasscheiben am Empfang und auf den Schreibtischen sind bereits aufgestellt: Das Sozialberatungszentrum Kiel des Sozialverbands (SoVD) ist ebenso wie die Kreisgeschäftsstelle von der Muhlius- in die Preußerstraße gezogen. In der Pandemie suchen viele SoVD-Mitglieder den Rat des Zentrums.