Chaos im Berufsverkehr in Kiel. Rund um den Exerzierplatz ging am frühen Dienstag fast gar nichts mehr. In den Nachmittagsstunden war es noch schlimmer: Entlang des Wochenmarktplatzes stauten sich die Autos. Betroffen waren auch andere Straßen. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht.