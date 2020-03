Sperrung für neue Schilderbrücken

Kiel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV.SH) teilt mit, dass bei Kiel auf der B 76 zwischen den Anschlussstellen „An der Kleinbahn“ und der „Wiener Allee“ in den drei Nächten von Mittwoch bis Sonnabend, 11. bis 14. März, jeweils von 20 bis 5 Uhr Schilderbrücken neu montiert werden. Aus Sicherheitsgründen wird die B76 in der angegebenen Zeit deshalb gesperrt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, kann es zu Terminverschiebungen kommen.

Der LBV empfiehlt Umleitungen

Die Anschlussstelle „An der Kleinbahn“ bleibt in Fahrtrichtung Kiel befahrbar, Richtung Preetz wird über die Segeberger Landstraße umgeleitet. Beim „Wiener Kreisel“ ist die Auffahrt in Richtung Preetz möglich, in Richtung Kiel wird der Verkehr über die Wiener Allee und die Preetzer Straße geführt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Abfahrt „Wellseedamm“ bleibt während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Aufbau von Anpralldämpfern vom 10. bis 12. März

Zusätzlich wird die Anschlusstelle „Wellseedamm“ von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. März, von 6 bis 18 Uhr gesperrt. Grund ist der Aufbau von Anpralldämpfern. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt bis zur Anschlussstelle „Wiener Kreisel“.

Das Ende der umfassenden Gesamtsanierung der B76 zwischen Kiel und Schwentinental ist für Mitte April 2020 geplant. Die Kosten der Erneuerungsmaßnahme belaufen sich auf 17 Millionen Euro für diesen vierten und letzten Bauabschnitt. Die Kosten für alle vier Bauabschnitte betragen insgesamt 42 Millionen Euro und werden vom Bundesverkehrsministerium getragen.

