Kiel-Wik

Sie alle gehören schon aufgrund ihres Alters zur Corona-Risikogruppe. Doch den Sport lassen sie sich nicht nehmen. Seitdem die Stadt Kiel Anfang Juni wieder die Turnhallen für Sportvereine geöffnet hat, freuen sich Traute (84), Ernst (82), Anita (65), Sylvia (62) und all die anderen vom Wiker SV auf jeden Mittwochabend. Dann nämlich gibt Jonas Becht (38) den Kursus „Fit 50+“ in der Schule am Sonderburger Platz. Und den will keiner verpassen. Schon gar nicht in den Sommerferien.

„Als alles wegen Corona geschlossen war, war das schon hart“, sagt der 82-jährige Ernst Blender. Er ist im Mittwochskursus heute der Hahn im Korb und ein echtes Sportass. Jedes Jahr macht er das Sportabzeichen. Er schwimmt, spielt Volleyball, hat früher gesurft und macht seit mehr als 30 Jahren Gymnastik. Sogar einen Kursus in Zumba belegt er. Zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen lässt er da die Hüfte kreisen.

Anzeige

„Ich möchte lange leben und mich gesund erhalten“, sagt er lachend. Dann geht es auch schon los. Elf Teilnehmer sind heute dabei. Schön mit Abstand stellen sich alle in der Turnhalle der Schule im Kreis auf.

Ruhig und konzentriert geht es zur Sache. Leicht sieht es aus. Es gibt Ausfallschritte, Kniebeugen, ein Arm wird über den Kopf gestreckt, um die seitliche Rippen aufzudehnen. Nach kurzer Zeit fließt der Schweiß. Sieht wohl nur von außen leicht aus.

„Als Jonas den Kursus vor rund zwei Jahren übernommen hat, war ich erst ein bisschen skeptisch“, sagt Gitti Frese in einer Pause. „Es fehlte mir die Power.“ Aber inzwischen weiß sie seine Übungen zu schätzen. „Die Stunde tut dem Körper richtig gut.“

Zwei Monate lag Jonas Becht im Koma

Trainer Jonas Becht ist ein Kapitel für sich. Denn der Mann ist der lebende Beweis, dass man alles erreichen kann. Hätte er sein Leben nicht selbst in die Hand genommen, wäre er vermutlich heute ein Pflegefall. Mit 15 stürzte er im Türkei-Urlaub beim Sprung über einen Graben so unglücklich auf den Kopf, dass sein Bewegungszentrum zerstört wurde.

Zwei Monate lag er im Koma. Als er wieder aufwachte, konnte er weder sprechen noch gehen. Harte Jahre liegen hinter Jonas Becht. Ärzte, die ihn nicht mehr beschulen lassen wollten, unzählige Rückschläge und Ausgrenzungen, weil er nach wie vor wie ein Schlaganfallpatient taumelt.

Die Sport-Devise lautet: Niemals aufgeben

Aber die Devise von Jonas Becht lautet: Nie aufgeben. Und damit ist der gebürtige Niebüller weit gekommen. Nicht nur 2015 ins deutsche CP-Fußballnationalteam für Sportler mit Beeinträchtigungen. Er studierte zudem an der Verwaltungsfachhochschule in Altenholz und arbeitet inzwischen als Diplomverwaltungswirt im Kieler Justizministerium in der Abteilung für Verbraucherschutz.

„Ich werde oft unterschätzt“, sagt er schmunzelnd. „Aber damit kann ich leben. Besser als anders herum.“ Im Sportkursus nutzt er nun seinen Fundus, den er sich durch jahrelange Physiotherapie erarbeitet hat. „In Los Angeles habe ich die Methode ,Gehen verstehen’ von Kirsten Götz-Neumann kennengelernt“, sagt er. „Das hat mir einen enormen Schub gegeben.“

Als die Gruppe in der Turnhalle die Muskeln zwischen Wirbelsäule und Schulterblättern dehnt, ermuntert er, tief in die Bewegung zu gehen. „Der Körper sagt schon, wo sich das gut anfühlt.“

Teilnehmerin Heike Arlt-Steffensky (63) lächelt zufrieden. „Zuerst dachte ich: Oh Jonas, ob das so meins ist?“, sagt sie. „Aber die Übungen sind sehr effektiv. Jonas nimmt alle Muskeln in der Stunde einmal dran.“ Nach der Corona-Pause habe sie erst gemerkt, wie schnell der Körper wieder unbeweglich wird, wenn man nichts tut.

Sporttag ist immer mittwochs

Aber nicht nur die Bewegung tut allen gut, sondern auch die Gemeinschaft. „Einmal im Vierteljahr gehen wir mit Jonas Pizza essen“, erzählt Sylvia Conradi (62). Das schweißt zusammen. Wenig später geht es auf die eigene mitgebrachte Matte. Jonas Becht leitet an, erklärt, führt vor. Die Teilnehmer folgen. Und über das Gesicht des Übungsleiters huscht ein glückliches Lächeln. Wie dehnbar und fit alle sind. . . . Da könnte so manch Jüngerer neidisch werden.

Aber Traute, Ernst, Anita, Sylvia und all die anderen sind schließlich auch eisern. Mittwochabend ist Sporttag. Egal ob es regnet, ob Sommerferien sind oder ob Corona das Leben noch fest im Griff hat.

Factbox:

Seniorensport leicht gemacht

Kiel. Fit im Alter: Aktuell hat der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) gemeinsam mit seinem Präventionspartner, der AOK Nord-West, zwei landesweite Projekte für den Seniorensport im Angebot. Zum einen wird unter dem Titel „Aktiv 70 plus“ ein funktionelles Krafttraining für ältere Menschen angeboten. Eine Erstattung der Kursgebühr durch die gesetzlichen Krankenkassen ist unter Umständen ganz oder teilweise möglich. Das zweite Projekt lautet „Alter in Bewegung“ und richtet sich an pflegebedürftige Menschen. Der Kursus wird von Vereinen in Kooperation mit stationären Pflegeeinrichtungen in der Lebenswelt der Teilnehmenden angeboten. Finanziell werden die Formate vom LSV unterstützt.

„Bei beiden Projekten steht neben der Gesundheitsförderung auch der soziale Aspekt im Vordergrund, indem die Sportvereine mit Einrichtungen kooperieren, die Vernetzung im Stadtteil fördern und die Menschen in ihrer Lebenswelt abholen“, so Stefan Arlt vom Landessportverband. Zudem hat der LSV vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschränkungen „CoFit-19-Flyer“ mit Bewegungsübungen für Senioren erstellt. Damit sollen Menschen ohne Zugang zu digitalen Trainingsformen besonders in der Corona-Krise bei ihrem individuellen Gesundheitstraining zu Hause unterstützt werden. Der Flyer kann kostenlos angefordert (fynn.okrent@lsv-sh.de; 0431-6486-113) oder auf der LSV-Homepage heruntergeladen werden. Hier gibt es auch weitere Angebote des LSV im Bereich Seniorensport.

Wer sich bei seinem Sportverein bewegen möchte: Die städtischen Sporthallen (bis auf wenige Ausnahmen) stehen den Vereinen auf Wunsch auch in den Sommerferien für die gewohnten Trainingszeiten zur Verfügung. Die sonst üblichen Sanierungs- und Reparaturarbeiten wurden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie vorgezogen, sodass die Hallen frei sind. Das bietet den Vereinen die Möglichkeit, Ausgefallenes zumindest teilweise nachzuholen.