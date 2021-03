Kiel

„Wir wollen mit moderner Mobilität die Region voranbringen“, sagt Jana Haverbier, Geschäftsführerin der Kiel-Region, die die Sprottenflotte betreibt. Dabei denkt Haverbier nicht nur an nachhaltige Fortbewegung, sondern auch an bessere Verbindungen zwischen den einzelnen Städten und Ferienorten. „Bislang wurden die Leihfahrräder für den letzten Kilometer genutzt“, erläutert die Kiel-Region-Leiterin. „Durch die E-Bikes bietet sich die Sprottenflotte jetzt auch für längere Fahrten wie von Kiel nach Eckernförde an.“ Mit einer Akku-Reichweite von 80 Kilometern sind weitere Touren problemlos möglich. In der entsprechenden App wird der Ladestand der Räder angezeigt.

Ab Juli umfasst das Angebot der Sprottenflotte rund 80 Stationen, 17 E-Stationen, 500 Fahrräder, 80 E-Bikes, zwölf Lastenräder und fünf E-Lastenräder. Bislang gibt es 50 Stationen für 300 konventionelle Fahrräder sowie zwölf Lastenräder. Die Kiel-Region nimmt gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Unternehmenskooperationen und Fördermitteln rund eine Million Euro in die Hand, um das Angebot auszuweiten und zu elektrifizieren.

Förde Sparkasse unterstützt die E-Sprottenflotte

Einer der größten Partner auf dem Weg zur Elektrifizierung der Sprottenflotte ist die Förde Sparkasse, die auf dem Grundstück ihres Finanzzentrums am Lorentzendamm eine neue Leihstation mit Ladestellen errichten lässt. In Kiel besteht künftig an sieben Stationen die Möglichkeit, die E-Bikes auszuleihen und zurückzugeben. Dort werden die Fahrräder auch geladen. „Zu unserem 225-jährigen Jubiläum wollen wir etwas Nachhaltiges für die Region und unsere Kunden tun“, sagt Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer lobt die Sprottenflotte als eines der erfolgreichsten und am besten angenommenen Sharing-Systeme in Deutschland. „Wenn die Nutzer mit den E-Bikes von Kiel nach Plön oder Preetz fahren, ist das ein wichtiger Teil für die Verkehrswende.“

Besonderes Angebot an Touristen

Stephanie Ladwig, Landrätin aus dem Kreis Plön, hält das Angebot nicht nur für Einheimische und Berufspendler, sondern auch für Touristen interessant. „Sie können damit ihren Aktionsradius erweitern und die Region erkunden.“ Auch der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Kai Lass, sieht in der E-Sprottenflotte großes Tourismus-Potenzial. „Es ist ein attraktives Angebot.“ Einen Vorschlag für eine Tour hat er bereits parat: am Nord-Ostsee-Kanal von Rendsburg nach Kiel.

Zum Start im Mai wird es in Kiel, Eckernförde, Plön, Preetz und Rendsburg 80 E-Bikes und fünf Lastenräder an 15 E-Stationen geben. Die erste halbe Stunde mit den E-Fahrrädern kostet zwei Euro, danach alle weiteren 30 Minuten ein Euro. Pro Tag werden maximal 25 Euro fällig.