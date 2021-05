Kiel

Gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Unternehmenskooperationen inklusive Fördermitteln nimmt die Kiel-Region rund eine Million Euro in die Hand, um das Angebot der Sprottenflotte auszuweiten und zu elektrifizieren, um die nachhaltige Mobilität in der gesamten Umgebung zu fördern. Die Stadt Kiel unterstützt das Leih-System jedes Jahr mit 350.000 Euro.

„Mit den E-Bikes bringen wir die moderne Mobilität in der Kiel-Region voran“, freut sich Kiel-Region-Geschäftsführerin Jana Haverbier bei der Vorstellung der neuen Räder an der Förde Sparkasse am Lorentzendamm in Kiel. Schließlich wird es die elektrisch betriebenen Fahrräder nicht nur in der Landeshauptstadt geben, sondern auch in Nachbarkommunen. Weitere Standorte sind in Eckernförde, Preetz, Plön und Fockbek. Allerdings sind noch nicht wie geplant alle Stationen rechtzeitig fertig geworden.

Sprottenflotte auch in Preetz und Plön

Während bei der Förde Sparkasse in Preetz und am Marktplatz in Plön die E-Bikes bereits geliehen und abgestellt werden können, nehmen die Stationen in den anderen Städten erst in Kürze ihren Betrieb auf. Einen großen finanziellen Anteil an den E-Bike-Stationen trägt die Förde Sparkasse, die für die Kosten der Ladestationen aufgekommen ist. „Zu unserem 225-jährigen Jubiläum möchten wir die Region nachhaltig unterstützen“, sagt der Sparkassen-Vorsitzende Götz Bormann. „Wir freuen uns, dass wir die Sprottenflotte in der gesamten Kiel-Region elektrifizieren und damit unseren Beitrag leisten können.“

In Kiel und der Umgebung sind zehn Stationen für die E-Bikes geplant, unter anderem an der Christian-Albrechts-Universität, dem Wilhelmplatz, den Rathäusern in Kronshagen und Heikendorf, am Hafen in Laboe oder am Bahnhof in Raisdorf. In Eckernförde gibt es in Kürze Stationen an der Langebrückstraße und der Förde Sparkasse an der Sehestedter Straße. In Fockbek soll es im Juli ebenfalls an der Förde Sparkasse losgehen.

Kritik von privaten Unternehmen

Kritisch sehen den weiteren Ausbau der Sprottenflotte mit immer mehr Stationen an immer mehr Standorten in der gesamten Kiel-Region und nun auch mit E-Bikes private Fahrrad-Verleiher. Beschwerden gibt es, dass ein Konkurrenzunternehmen staatlich gefördert wird. „Das ist ein Unding“, sagt Bernd Schmidt. Mit seinem Unternehmen Fahrradvermietung Schleswig-Holstein mit Sitz in Schönberg bietet Schmidt seit über 20 Jahren Leihräder überall in der Region an. Im Angebot hat er wie die Sprottenflotte auch E-Bikes.

Durch die Sprottenflotte sei ein neuer Anbieter auf den Markt gekommen, der einen Wettbewerbsvorteil habe, da er durch Steuergelder unterstützt werde, kritisiert Schmidt. Diesen Konkurrenten finanziere er nun mit. Als Ausgleich fordert Schmidt, dass die Touristen-Regionen Werbeflächen für die Angebote von privaten Unternehmen zur Verfügung stellen. Andernfalls sieht er für seine Branche schwarz. „Ich befürchte, dass es bald keine privaten Fahrrad-Vermieter mehr geben wird.“

Hoffnung auf Urlauber und Langzeit-Mieter

Hoffnung zieht Schmidt daraus, dass die Mehrheit seiner Kunden die Fahrräder nicht nur für einen Tag mietet, sondern meistens für den gesamten Urlaub. „Für eine Woche wird niemand die Sprottenflotte nutzen.“

Auf diese Kunden baut auch Frank Krüger, der Inhaber vom Fahrradverleih Kiel an der Hamburger Chaussee. „Was uns noch bleibt, sind die Urlauber.“ Als Krüger sein Geschäft 2008 eröffnete, war er der einzige Fahrrad-Verleiher in Kiel. Seitdem sind der Umsteiger am Hauptbahnhof dazugekommen und die Sprottenflotte – zwei subventionierte Anbieter. „Als privater Unternehmer bleibt man da auf der Strecke. Um den Tages-Verleih ist es bei uns ruhig geworden.“

Kämpfer zeigt Verständnis

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kann die Kritik der Unternehmer nachvollziehen. „Der Einwand ist berechtigt. Es ist ein schmaler Grat“, sagt er über die staatliche Förderung zugunsten der Sprottenflotte. Er betont aber auch, dass es ein politischer Wille ist, mit nachhaltiger Mobilität mehr Menschen vom Auto auf das Fahrrad zu holen, und dafür sei das Angebot der Sprottenflotte ein wichtiges Mittel. Außerdem sei im Gegensatz zu den konventionellen Fahrrädern die Nutzung der E-Bikes für die ersten 30 Minuten nicht kostenlos. Die elektrisch betriebenen Räder kosten in der ersten halben Stunde zwei Euro, danach ein Euro pro jede weitere 30 Minuten. Für einen ganzen Tag fällt ein Maximalbetrag von 25 Euro an. „Die Preise sind so gewählt, dass sie keine Konkurrenz zu den privaten Unternehmen darstellen“, sagt Kiel-Region-Geschäftsführerin Jana Haverbier. Der Tagespreis für ein E-Bike bei der Fahrrad-Vermietung Schleswig-Holstein in Schönberg liegt bei 20 Euro.

Das ist die Sprottenflotte

Der Fuhrpark der Sprottenflotte wächst und wächst. Ab Juli soll das Angebot rund 80 Stationen, 17 E-Stationen, 500 Fahrräder, 80 E-Bikes, zwölf Lastenräder und fünf E-Lastenräder umfassen. Bislang gibt es 50 Stationen für 300 konventionelle Fahrräder sowie zwölf Lastenräder. Gestartet ist das Leihsystem 2019.

Die Räder können an jeder beliebigen Station zurückgegeben werden. Betrieben wird die Sprottenflotte von der Kiel-Region GmbH, die sich als Ziel gesetzt hat, den gemeinsamen Standort der Landeshauptstadt sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde zu stärken.