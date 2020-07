Kiel

Auch bei Christian Zierau, Ordnungsdezernent der Stadt, landen solche Hinweise aus der Bevölkerung: „Gerade an Wochenenden wird uns gemeldet, dass Gaststätten die Abstandsregeln nicht eingehalten haben.“ Auch häuften sich die Hinweise, dass persönliche Daten nicht abgefragt werden.

„Die meisten Betriebe halten sich an die Regeln. Aber vor allem in den touristisch attraktiven Bereichen der Stadt müssen wir vermehrt hinschauen“, sagt Zierau. Im Falle eines Verstoßes muss streng geahndet werden: „Wir haben einige Betriebe bereits im Blick.“ Neben Bußgeldern, sagt Zierau, wären auch Schließungen bei wiederholtem Regelverstoß denkbar. „Wir werden nicht akzeptieren, dass geltende Regeln außer Kraft gesetzt werden.“

Anzeige

Branche von Zahl der Verstößen nicht überrascht

Einige Betriebe haben dies in den vergangenen Wochen schon getan. Nur bei sechs von 46 kontrollierten Gastronomien wurden keine Verstöße gegen die Corona-Hygieneauflagen festgestellt. Das allerdings hält Zierau nicht für dramatisch: „Der Informationsbedarf war sehr hoch. Wenn wir die Betreiber auf den Verstoß hingewiesen haben, sind wir auf guten Willen gestoßen.“ Auch die Branche selbst war von den Zahlen der Verstöße nicht überrascht. Der Tenor: Durch die strengen und umfangreichen Auflagen sei es nicht verwunderlich, wenn in vollen Restaurants mal eine Vorgabe nicht befolgt werden kann.

Weitere KN+ Artikel

Verstöße sind nicht auszuschließen

„Ich kann nicht ausschließen, dass gerade in stressigen Phasen mal etwas vergessen wird. Im Arbeitsalltag ist es schwierig, alles einzuhalten“, gesteht Manja Homberg. Die Betriebsleiterin vom Wirtshaus am Europaplatz meint damit nicht die groben Verstöße. Es geht eher um Auflagen, die situativ nicht immer zu befolgen sind. Als Beispiel nennt sie die Nutzung der Toiletten, die im Wirtshaus über eine schmale Treppe in den Keller zu erreichen sind. Damit die Gäste beim Gang zum WC genügend Abstand halten und sich nicht zu viele Menschen gemeinsam in den Räumen aufhalten, sollen sie sich bei einem Kellner melden, wenn sie zu den Sanitäranlagen müssen. Da die Restaurant-Besucher das aber nicht immer tun und bei einem voll besetzen Restaurant die Mitarbeiter die Treppe in den Keller nicht dauernd im Blick behalten können, kann es hier ab und an zu Corona-Verstößen kommen. „Insgesamt sind die Gäste aber sehr verständnisvoll“, betont Homberg.

Hoher Zeitaufwand durch Hygienekonzept

Abgesehen von einer routinemäßigen Hygienekontrolle, deren Ergebnis noch aussteht, gab es im Wirtshaus noch keinen Corona-bedingten Besuch von den Inspektoren. Zu dem Konzept im Wirtshaus zählt, dass jeder Mitarbeiter sich die Hände desinfizieren oder waschen muss, sobald er etwas angefasst hat, was ein Gast berührt. Sprich, wird ein Glas oder die Speisekarte abgeräumt, müssen die Hände gereinigt werden. Nach jedem Besuch werden Tische, Bänke und Stühle desinfiziert. Homberg: „Das größte Hindernis an den Hygienevorschriften ist der zusätzliche Zeitaufwand.“

Das bestätigt auch Hakan Agri, der Betriebsleiter der Burger Bank am Alten Markt. „Es kostet Zeit, darauf zu achten und die Gäste darauf hinzuweisen, ihre Kontaktdaten anzugeben.“ Da wieder mehr Touristen aus dem Ausland nach Kiel und auch in die Burger Bank kommen, die diese Vorgabe nicht kennen, müssen die Kellner Aufklärungsarbeit leisten. Bei Burger Bank und im Wirtshaus wurden daher einige Tische aus den Restaurants entfernt, die verbliebenen Plätze wurden so angeordnet, dass genügend Abstand dazwischen ist. So ist es laut Hygieneregeln korrekt. Doch daran halten sich nicht alle Gastronomie-Betriebe.

Lesen Sie auch:Viele Gastronomen halten sich nicht an die Corona-Regeln

Lesen Sie auch: Kommentar - Die Branche nicht vorverurteilen

Diese Regeln gelten in der Gastronomie

Die Regelungen für ein Hygienekonzept in der Gastronomie gibt die Landesregierung für alle Kreise und Städte vor. In der Landesverordnung sind Mindeststandards festgelegt, die als Grundlage dienen. Ob eine Gastronomie über diese Mindeststandards hinaus Maßnahmen ergreift, ist ihr selbst überlassen. Zu den Pflichten zählen unter anderem, die Kontaktdaten der Gäste zu erfassen, Innenräume regelmäßig zu lüften, darauf zu achten, dass der Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen den Tischen eingehalten wird, oder zu vermeiden, dass es zu Ansammlungen kommt, etwa auf den Toiletten. Zudem müssen die Gastronomien mit gut sichtbaren Hinweisschildern über die Hygienevorgaben informieren.

Kommen Gäste aus zwei verschiedenen Haushalten, gibt es keine Begrenzungen, wie viele Personen gemeinsam an einem Tisch sitzen dürfen. Eine Gruppe aus mehreren Haushalten darf aus maximal zehn Teilnehmern bestehen. Eine Maskenpflicht gilt weder für das Personal noch für die Besucher, wird aber empfohlen. Hier gilt das Hausrecht, jedes Restaurant darf selbst entscheiden, wann ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Von so einem Hausrecht macht die Campus Suite Gebrauch, wo anstatt der Mitarbeiter die Gäste eine Maske tragen müssen, wenn sie nicht an den Tischen sitzen. In der Burger Bank dagegen tragen die Kellner statt der Kunden den Gesichtsschutz. „Das ist auf Dauer anstrengend, aber damit wollen wir zeigen, dass noch nicht wieder Normalität herrscht“, sagt Betriebsleiter Hakan Agri. Im Bauch von Kiel tragen dagegen sowohl Gäste als auch die Bedienung Maske.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Von Dennis Betzholz und Steffen Müller