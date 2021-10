Abgase, Lärm, stockender Verkehr: Mehrere Gewerbetreibende und Anwohner beklagen sich über die Verkehrssituation in der Ringstraße in Kiel. Diese habe sich seit anderthalb Jahren deutlich verschlechtert. Laut der Stadt Kiel ist vor allem eine prominente Baustelle dafür verantwortlich.

Stau, Abgase, Lärm: Verkehrs-Ärger in der Ringstraße in Kiel

Von Jonas Bickel