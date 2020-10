Paukenschlag an der Spitze der Gastroszene: Mathias Apelt, der einzige Sternekoch in Kiel, verlässt den Kieler Kaufmann, um sich mit einem bodenständigeren Restaurant an der Kiellinie selbstständig zu machen. Für Feinschmecker könnte der Verlust jedoch einen doppelten Gewinn bedeuten.