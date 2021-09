Kiel

Saleena Tiwari will in der Gesellschaft etwas verändern. „Ich glaube stark daran, dass Menschen aufstehen und etwas bewirken, wenn sie informiert sind“, sagt sie. „Mit meinem Wissen will ich über neue Probleme oder Lösungen informieren.“ Um dieses Wissen zu erlangen, soll der 15 Jahre alten Schülerin der Kieler Humboldt-Schule ein Stipendium helfen. Seit diesem Schuljahr ist Saleena eine von 190 Schülerinnen und Schülern in Deutschland, die ein Stipendium von der Start-Stiftung erhalten.

Über die großen Themen für die Zukunft diskutieren und eigene Ideen umsetzen – das hat sich die Start-Stiftung für ihre Stipendiaten vorgenommen. Sie fördert ausschließlich Schüler, die selbst nach Deutschland eingewandert sind oder bei denen ein Elternteil Migrationserfahrung hat. Saleena wurde in Nepal geboren, seit Ende 2014 lebt sie in Kiel. Am Freitag haben neben ihr noch sieben weitere Jugendliche aus Schleswig-Holstein ihre Zertifikate bei einer Veranstaltung in Molfsee erhalten.

Start-Stiftung ermöglicht Studienreisen, Workshops und einen digitalen Campus für Medienkompetenz

Saleena ist nicht die einzige neue Stipendiatin aus Kiel. Mit ihr freut sich Hayat Taufic von der Lilli-Martius-Schule in Elmschenhagen auf die kommenden drei Jahre. Hayat ist 16 Jahre alt und wurde in Ghana geboren. Sie ist 2011 nach Deutschland gekommen.

Eine Lehrerin hatte ihr von dem Stipendium erzählt. Sie fühlte sich sofort von der Stiftung angesprochen. „Mir gefiel die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen und sich zusammen mit ihnen zu engagieren.“ Alle Stipendiaten müssen zum Ende der drei Jahre ein gemeinnütziges Projekt umsetzen, das sie selbst planen. So sollen sie ermutigt werden, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Doch zuvor absolvieren sie ein Bildungsprogramm. Für drei Jahre bietet Start den Stipendiatinnen und Stipendiaten Studienreisen, Workshops und einen digitalen Campus für Medienkompetenz an. Zusätzlich gibt es ein jährliches Bildungsgeld von 1000 Euro pro Person. Wofür sie das Geld verwenden, müssen Saleena und Hayat der Stiftung mitteilen. Beide wollen das Geld zunächst sparen. „Ich denke an eine Bildungsreise ins Ausland, vielleicht mit einem ehrenamtlichen Zweck“, sagt Hayat. Saleena will sich weiterbilden: „Start kann mir zeigen, wo ich mich am besten informiere“, sagt sie.

Stipendiaten produzieren Video über Vielfältigkeit und Inklusion

Die Start-Stiftung teilt sich in Landesgruppen auf. Für die acht neuen Stipendiaten aus Schleswig-Holstein beginnt Ende September das Bildungsprogramm. In einem Workshop beschäftigen sie sich gemeinsam mit dem Thema „Vielfältigkeit und Inklusion“, das sie selbst bestimmen konnten. Saleena und Hayat wissen noch nicht viel darüber und sind gespannt, was es zu erfahren gibt. Zum Abschluss des Workshops fassen die Stipendiaten ihre Erkenntnisse in einem Video zusammen, das sie selbst produzieren müssen.

Besonders auf den Austausch mit anderen Stipendiaten freuen sich Saleena und Hayat. Sie erzählen begeistert von dem Kennenlernwochenende der Landesgruppe Schleswig-Holstein. „Am Frühstückstisch haben wir uns darüber unterhalten, was uns interessiert oder was wir werden wollen. Das hat uns zusammengeschweißt“, sagt Hayat.

Alumni-Netzwerk der Start-Stiftung besteht aus rund 3000 jungen Menschen

Auch Saleena war von der Stimmung beeindruckt. „Das Tolle war, dass man sich überall dazustellen konnte und wusste: Mit denen werde ich mich gut verstehen und die werden mich akzeptieren.“ Hayat und Saleena freuen sich schon auf die Treffen mit Stipendiaten aus ganz Deutschland.

Start fördert in vier Jahrgängen insgesamt 675 Jugendliche, 34 kommen aus Schleswig-Holstein. Zusammen mit den Alumni besteht das Netzwerk aus ungefähr 3000 jungen Menschen.

Workshops, Bildungsseminare, gemeinnützige Projekte – das Stipendium nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber das sei für sie in Ordnung, meinen Hayat und Saleena. Hayat sieht vor allem die Chancen: „Wir werden ganz viel lernen, das ist viel besser, als nichts zu tun und zuhause zu bleiben.“