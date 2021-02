Schwer verletzt und ausgeraubt fand sich ein 51-jähriger Jogger am Sonntag nach einem Streit mit einer Gruppe Jugendlicher am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Suchsdorf wieder. Die Polizei ermittelte zwei 14-jährige Verdächtige in Mettenhof und durchsuchte ihre Wohnung.