Fast 2700 Menschen mussten am Donnerstagvormittag ihre Wohnungen in Kiel-Suchsdorf aus Sicherheitsgründen verlassen. Grund hierfür war eine Bombenentschärfung in der Ostseestraße.

Ursprünglich sollten die Arbeiten um 10 Uhr beginnen, doch zu dem Zeitpunkt waren noch nicht alle Bewohner aus dem Sperrgebiet geholt worden. Es gab mehr Krankentransporte als gedacht. Insgesamt transportierten die Rettungsdienste 18 Menschen aus dem Gefahrengebiet.

Bombenentschärfung in Kiel-Suchsdorf verzögerte sich

Kurz nach 11 Uhr, als alle Anwohner in Sicherheit waren, konnten die Entschärfer mit ihrer Arbeit beginnen. "Für eine panzerbrechende Bombe lief die Entschärfung mit 40 Minuten sehr schnell", sagten sie später KN-online.

Nach der Entschärfung wurden die Sperrungen um den Fundort der Bombe wieder aufgehoben. Die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Busse der KVG, die zwischenzeitlich umgeleitet wurden, konnten wieder nach Fahrplan verkehren.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht. Die am Donnerstag entschärfte Bombe in Kiel-Suchsdorf war am Dienstag bei Straßenarbeiten in Kiel-Suchsdorf entdeckt worden.

In der folgenden Karte sehen Sie, wo in der Vergangenheit in Kiel Bomben entschärft worden sind.

