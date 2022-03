Kiel

Eltern, die verzweifelt auf der Suche nach einem Kitaplatz sind – das ist vielerorts in Deutschland ganz normal. Im Kieler Stadtteil Suchsdorf kennt man diese Sorge offenbar nicht. Hier herrsche ganz im Gegenteil sogar ein Überangebot, wie Marion Muerköster, Leiterin des Kieler Jugendamts, am Dienstag in der Ortsbeiratssitzung des Stadtteils verkündete.

Die sieben Kita-Standorte plus Tagespflegeplätze in Suchsdorf bieten insgesamt 417 Elementar- und 142 Krippenplätze. Diese würden von jedem zweiten Suchsdorfer Elternteil genutzt, so die Jugendamtsleiterin. Platz hätte man für 60 Prozent – was einen Puffer von zehn Prozent ergibt. „Das ist mehr als in jedem anderen Stadtteil“, so Muerköster. „Suchsdorf ist an der Stelle also sehr gut ausgestattet.“

Die Situation dürfte sich künftig sogar noch weiter entspannen, so Muerköster. Zurzeit werden 245 Kinder in Suchsdorf betreut. In Zukunft werde die Zahl auf 235 sinken. Ganz ähnlich sehe es mit der Grundschulkinderbetreuung aus. Auf insgesamt 428 Plätze kämen zurzeit 214 Schüler.

Freie Kitaplätze könnten bald dringend benötigt werden

Als Konsequenz aus dem Überangebot werde der geplante Kita-Neubau im Torfmoorkamp kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Statt einer dreigliedrigen wird nun lediglich eine zweigliedrige Einrichtung entstehen. Zudem sollen fünf Hortplätze abgebaut werden.

Die DRK-Kita Wirbelwind ist eine der sieben Kitas in Suchsdorf. Quelle: Sven Raschke

Ratsherr Andreas Arend (SPD) brachte allerdings einen Punkt ins Spiel, der die entspannte Situation bald ändern könnte. Er fragte die Jugendamtsleiterin, ob bereits an die zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine gedacht würde. Muerköster bejahte. „Die ukrainischen Familien sind ja zum Teil schon angekommen. Wir hatten schon Anrufe bekommen mit entsprechenden Anfragen.“ Es könne durchaus sein, dass noch eine große Anzahl von ukrainischen Flüchtlingen – und damit auch Kitaanwärtern – auf die Stadt zukommt. „Aber“, so Muerköster, „wir werden da sicher fündig werden.“ Vorsitzender Helge Riis (SPD) kommentierte: „Dann gibt es vielleicht eine sehr sinnvolle Verwendung für unseren Überschuss.“

Ein Beachvolleyballplatz für den SSV

Der Suchsdorfer Sportverein (SSV) soll bis Ende des Jahres einen Beachplatz für Volleyball und Handball bekommen. Der Ortsbeirat stimmte einstimmig für den Bau des Sandsportfeldes, das direkt an der SSV-Gaststätte entstehen soll. Voraussetzung ist, dass das Projekt Förderung aus städtischen Töpfen erhält. Außerdem habe man bereits verschiedene Sponsoren finden können, so Frank Alpers, Abteilungsleiter der Volleyballsparte des SSV, der das Projekt vorantreibt. Der SSV werde ebenfalls einen Teil beisteuern. Nach einer ersten Kostenschätzung liegen die Kosten bei 26 000 Euro. „Die Schätzung ist aber aus dem letzten Jahr“, so Alpers. „Ich vermute mal, dass wir das nicht werden halten können.“

Den Stadtteil sportlich voranbringen will auch Holstein Kiel. Der Verein wird in Kooperation mit dem SSV ein Projekt zur Sportförderung von Grundschulkindern in Suchsdorf starten. Genaueres werde man in der nächsten Ortsbeiratssitzung am 19. April erfahren, so Vorsitzender Riis.

Neuer Revierleiter legt Wert auf stadtteilbezogene Polizeiarbeit

In der Sitzung stellte sich auch Ralf Schwertfeger, seit vergangenem August Revierleiter des 1. Polizeireviers Kiel in der Düppelstraße, dem Ortsbeirat vor. Stadtteilbezogene Polizeiarbeit sei ihm besonders wichtig. Für alle Ortsbeiräte sei er stets ansprechbar und wolle gelegentlich auch selbst an den Sitzungen teilnehmen und dabei bei Bedarf in polizeilichen Angelegenheiten beraten.

